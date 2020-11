Transexual cubana Yuni Carey es asesinada por su esposo en Miami

La modelo y transexual cubana Yunieski "Yuni" Carey Herrera fue encontrada sin vida en su apartamento del piso 19 de un edificio de la ciudad de Miami, donde fue asesinada por quien fuera su esposo.

Su pareja, identificado como Ygor Arrudasouza, de 27 años y de origen brasileño, compareció en la corte del condado de Miami-Dade el miércoles, donde confesó que el crimen se debió a un ataque de celos.

También declaró que Yuni, de 39 años y quien compitió en varios concursos de belleza, le dijo que había encontrado un "mejor hombre" que él.

Fue el propio Arrudasouza quien llamó al 911 alrededor de las 4:25 a.m. del martes para decir que había apuñalado a la modelo cubana, en el apartamento de ambos en Art Plaza Tower, en 58 NE 14th St., cerca del Adrienne Arsht Center for the Performing Arts de Miami.

El informe del arresto expone que cuando llegó la policía al lugar de los hechos, Arrudasouza dijo que la metanfetamina le había arruinado la vida.

También confesó que había agarrado un tenedor y un cuchillo de la cocina, se acercó a su esposa que estaba acostado en la cama, y la apuñaló varias veces.

Cuando llegaron las autoridades, la cubana se encontraba tendida en el suelo sin vida, cubierta de sangre y con heridas de arma blanca.

Los registros judiciales del condado de Miami-Dade indican que Arrudasouza tenía un historial reciente de violencia, y que fue arrestado en enero por tres cargos de agresión. Además, los registros de Correcciones y Rehabilitación de Miami-Dade confirman que el joven tiene una retención de inmigración y estaba en libertad bajo fianza cuando ocurrió el asesinato.

Ahora Arrudasouza se encuentra detenido sin derecho a fianza en el Centro Correccional Turner Guilford Knight, y enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado y un cargo de agresión agravada.

La noticia ha resultado impactante no solo para familiares y amigos de la víctima, sino también para la comunidad LGBTI+ de Miami.

"Quién se va a imaginar que quien dice amarte, que quien comparte tu misma cama; termine con tu vida... Descansa en Paz Yuni Carey. Mi más sentido pésame para su mami y demás familiares", expresó en Facebook una amiga de la cubana ultimada.

La página MISS TRANS STAR Uruguay, el certamen de belleza más importante del país sudamericano, también comunicó el pésame tras la noticia.

"Hemos recibido la terrible noticia del fallecimiento de Yuni Carey, Miss Trans Star Cuba 2019. Toda la Organización de Miss Trans Star Uruguay ofrece sus condolencias a familiares y amistades que por todo el mundo tenía. Descansa en Paz querida amiga. Trans Live Matters".

Yunieski Carey Herrera, nacida en Santa Clara, ganó el concurso Miss Trans Star International en 2019, donde representó a Cuba y fue galardonada con la diadema de Miss Beyond Crown.

En el 2011 Yuni quedó en el top 10 de las mujeres transgénero más bellas del mundo en el Miss International Queen en Tailandia.

Yuni en varias ocasiones declaró que quería darle voz a su comunidad, y demostrar a las chicas transexuales que creen que no tienen futuro, que sí pueden lograr lo que se propongan.

El próximo 20 de noviembre se realizará un homenaje a Yuni en el club nocturno Azúcar, de Miami, donde además se recaudarán fondos para contribuir con los gastos funerarios.