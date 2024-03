Habla hermano de cubana que fue asesinada junto a sus hijos por su marido en Hialeah

Juan Rodríguez, hermano de la cubana de 50 años que fue asesinada juntos a sus dos hijos adolescentes a manos del padre de los menores, lamenta el triste final de la familia.

“Era un tipo bien controlador, muy controlador. Desgraciadamente mi hermana no pudo escapar de esta relación”, lamentó Rodríguez en declaraciones a Telemundo 51 al referirse a Víctor Penalba, de 60 años y también de origen cubano, quien, tras asesinar a tiros a su pareja y a sus propios hijos, se suicidó.

“El los mató a ellos mientras dormían. Les puso la almohada y les disparó con una Glock de 9 mm, por eso nadie escuchó nada”, añadió la fuente, quien precisó que la pareja estaba junta desde hace unos 20 años, un período marcado por algunas rupturas intermedias.

No estaban casados legalmente, pero de la larga relación en común nacieron dos hijos: Jason Penalba (18 años), y Stephanie Penalba (13).

Víctor Penalba había sido despedido hace poco de su trabajo en el área de saneamiento de Hialeah y la mujer, Yumara Martínez, le dio la oportunidad de mudarse otra vez con ella y con sus hijos para ayudarlo con los gastos, algo que Juan Rodríguez dice ahora que la familia nunca aprobó justamente por el historial controlador y posesivo de Penalba.

Se trataba de una relación tan tormentosa que incluso Jason le había dicho a su novia que, si pasaban cuatro o cinco días y no sabía nada de él, era porque algo malo había sucedido, algo que hace sospechar que el padre tenía amenazado de muerte a su propio núcleo familiar.

La citada fuente reveló que de hecho la novia de Jason fue la primera que acudió al apartamento, en el condominio Royalton on the Green Apartments, ubicado en la calle 174 y la Avenida 68 del noroeste del condado, donde tocó la puerta y no obtuvo respuesta.

Seguido de eso habló con otros amigos de Jason Penalba, quienes la acompañaron a la policía a hacer la denuncia.

Según informó la Policía de Miami-Dade en un comunicado, los agentes acudieron el domingo poco después de las 9:00 p.m. al apartamento para llevar a cabo control de bienestar de la familia.

Una vez que llegaron, los oficiales notaron un olor desagradable que salía del apartamento y pidieron ayuda de los bomberos para entrar. Una vez en el interior de la vivienda, fueron descubiertos los cuatro cadáveres con heridas de bala.

Se estima que estaban muertos desde hace unas dos semanas.

Los vecinos del condominio están consternados por la tragedia.

“Bien triste, tiene que haber habido un problema psicológico o económico, no sé, yo nunca llegaría a eso y nunca con mi familia”, dijo Maribel García, en declaraciones a America Tevé.

“Que una persona llegue a ese estado tiene que tener una situación bien dura, no solo para quitarse la vida él, sino a los familiares, problemas psicológicos, pero no pudo acudir a ningún lugar”, apuntó Pedro Soler, otro vecino.

“Primera vez que escucho eso, porque acá es muy tranquilo todo, yo llevo más de cuatro años viviendo acá y esto es muy tranquilo todo. Estamos en una situación que pena que haya llegado a ese punto, personas que toman decisiones tan fuertes, solo Dios tenga misericordia de ellos”, dijo por su parte Betty Mora, otra residente.

Qué pudo haber desencadenado este trágico desenlace es tan solo una de las múltiples interrogantes que tienen los investigadores.

Por el momento no se cuenta con más información sobre el caso. Las autoridades tienen abierta una investigación para esclarecer los motivos detrás del caso de homicidio-suicidio.