María Isabel Díaz a Broselianda Hernández: “Si yo hubiese estado cerca o lejos, pero si hubiese estado”

Continúan dándose a conocer mensajes de condolencia por la muerte de la reconocida actriz Broselianda Hernández, quien en la madrugada del miércoles fue encontrada muerte en una playa de Miami Beach.

Este jueves su colega María Isabel Díaz Lago, que reside en España, publicó unas sentidas palabras de homenaje para “mi pequeña, frágil y luminosa, Broselianda Hernández”.

“Ayyyyyy, Brose, Brose, Brose, esto no puede ser cierto, ni justo. La función no había terminado. Tu voz me llega y me habla de una tal Alfonsina. Tu voz cantando ‘Gracias a la vida’. Ayyyyy, mi pequeña de siempre. Si yo hubiese estado cerca o lejos, pero si hubiese estado...”, escribió María Isabel en su muro de Facebook.

“Amigos todos, desde donde quiera que estén en este mundo me gustaría elegir un día y una hora para para abrazarnos todos en la distancia o en la cercanía y que ese abrazo sea entregado íntegro a ti, mi pequeña, frágil y luminosa, Broselianda Hernández”, pidió.

También la actriz Tahimi Alvariño Veloz mostró su dolor por la pérdida.

“¡Qué tristeza sin fin!!!!!!! ¡Qué dolor tan profundo!!!!! Que ausencia dejas en nuestras vidas. Mis ojos no dejan de llorarte mi Brose querida, sin embargo me aferro a esta sonrisa tuya. Luz, Luz, mucha Luz”, dijo.

Una de las que reaccionó a este post fue la cantante Rebeca Martínez.

“Sí, Tahimi, nos quedamos con esa maravillosa y contagiosa sonrisa de nuestra querida Broselianda. ¡Vuela alto! Estarás en nuestros corazones”, comentó.

El cuerpo de Broselianda Hernández fue divisado en la costa entre la calle 77 y la avenida Collins, por un ciudadano identificado como Marcos Carbono, quien caminaba por el lugar alrededor de las 6:30 a.m. del miércoles.

El hombre relató a Telemundo que intentó rescatarla, pero al darse cuenta de que estaba muerta llamó al 911.

Hasta el momento no se han revelado las circunstancias de la muerte de la actriz, aunque la Policía ya investiga el hecho.

“No hubo signos aparentes de juego sucio. La causa de la muerte será determinada por la oficina del médico forense”, dijeron las autoridades a Telemundo.

Muchos artistas han mostrado su consternación por el trágico fallecimiento de su compañera, quien tenía apenas 56 años.

Una de ellas fue Luisa María Jiménez, quien lamentó en su muro de Facebook que su amiga no tuviera “fuerzas para seguir viviendo”.

“¡Ayyyyyyyyyyyyyyyyyy qué dolor que me ahogaaa...!¡!¡! Nuestra amiga Broselianda no tuvo fuerzas para seguir viviendo. ¿Por queeé esto, Vidaaaa??????!!!!”, expresó.

Por su parte, el actor Erdwin Fernández Collado recordó los tiempos en que él y la fallecida estudiaron juntos en el Instituto Superior del Arte (ISA).

“No sé que sucedió contigo, amor, ni quiero imaginarlo, solo tu y tu Soledad lo sabrán. Estrella loca, dejaste tantas cosas por hacer. Descansa en paz super actriz, mujer maravillosa, nadie podrá conocer tus fantasmas. ¡Duele!”, escribió.

Héctor Noas, quien compartió con Broselianda el set de filmación de la película ‘La anunciación’, dirigida por Enrique Pineda Barnett en 2009, lamentó que su muerte haya ocurrido a solo unos días de un encuentro al parecer ya planificado.

“¡Adiós, hermanita! Sabes cuánto te amo. Un vacío horrible, es poco para lo que dejas. Faltaba menos de una semana para darte un abrazo así, protector, lleno de ternura como la que siempre despertaste en mí. Tengo tantas preguntas, tantas dudas, pero ¿de qué valen? Nada me devolverá tu sonrisa, nuestras charlas largas llenas de risas, complicidad, ironías y personajes inventados. Nunca pensé escribir algo sobre tí que no estuviera vinculado a lo festivo...y ya ves. Te quiero tanto y te voy a extrañar como no te puedes imaginar. Tu ‘Héctor Sergio’”, expresó.