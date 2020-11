El adiós de Lili Rentería a Broselianda Hernández en CiberCuba

La reconocida actriz cubana Lili Rentería brindó un testimonio a esta redacción, en el que dejó plasmado el gran cariño y admiración que sentía por su colega Broselianda Hernández, quien falleció el pasado miércoles en Miami.

Lili fue una de las invitadas el jueves a la sección ‘Las mañanas de CiberCuba’, espacio que le permitió recordar la extensa y rica trayectoria de su amiga en el teatro, la televisión y el cine cubanos.

“Estamos conmovidos por esta situación porque sabemos que la vida y la muerte van de la mano, pero cuando se trata de alguien tan querido, tan vital, tan creativo, tan cercano desde todo punto de vista. Que dio toda su existencia en pos de un escenario, de un personaje, demostrando ser una de las mejores –para mí, de mi generación es la mejor de las actrices, que me perdonen las demás–, uno dice: ‘no lo puedo creer’”, expresó.

“Sobre todo por la circunstancia, no me lo imagino. (…). Se quedará de todas maneras por su gran obra, por su presencia extraordinaria. Una mujer que estableció un profundo compromiso con la alegría, a pesar de todas y cada una de sus tristezas y padecimientos”, añadió.

La expresentadora del recordado programa televisivo ‘Para bailar’ reveló que el próximo domingo un grupo formado por personas muy cercanas e íntimas de Broselianda se reunirán para celebrarle un homenaje frente al mar.

“Lo que yo recuerdo siempre, las veces que estuvimos juntas, para ella todo era una oportunidad para crear. (…) Ella vivía inventándose historias, haciéndote la vida graciosa, simpática. También creo que en parte escondía mucho su dolor detrás de eso, por eso creo que era un ser humano de mucho valor para nosotros”, relató.

“Hace exactamente cuatro días hablamos y en la conversación que tuvimos ella me dice: ‘Tenemos que actuar juntas. Y yo le dije: ‘Actuar juntas, me fascinaría, no lo hicimos nunca, me encantaría. Me dice: ‘Sí, por favor’. Y yo le dije: ‘Mira, ya yo no soy actriz, yo fui actriz, y ahora me dedico a una cosa totalmente diferente’. Y ahora me siento mal por haberle quitado esa ilusión”.

“Entonces la trataba de convencer y ella me decía: ‘No, no, no, tú estás equivocada, tú eres una gran actriz, tú tienes que actuar. ¿Y si te lo pido yo no me complacerías?’. Le dije: ‘Volvería solamente a hacer un proyecto muy específico, muy especial por ti’. (…) Y a mí se me ocurrió que hubiéramos podido, qué se yo, tomar esos textos de todos esos personajes que ella hizo y que yo también hice, y que todavía tenemos en la memoria, y con eso armar una suerte, de ponerlos allí, de ofrenda. A lo mejor lo hago por ella un día”, expresó.

Lili contó que Broselianda vivió un tiempo en su casa en Cuba, porque fue novia de su hermano, el también actor Mauricio Rentería.

El día que se la presentaron “ella, como siempre, de entrada me hizo así, me abrió los brazos, muy histriónica, me dijo: ‘¡cuñada!’, y me abrazó. Y a partir de ahí yo supe que estaba en presencia de un ser diferente. Y pasamos muchas cosas juntas y caminábamos La Habana juntas, y nos hacíamos cuentos e historias, y ella cantaba y yo recitaba. a partir de ahí nos hicimos amigas”, relató Lili.

Muchos tiempo después, cuando Lili regresó a Cuba tras varios años viviendo en Miami, la primera persona a la que visitó fue Broselianda.

“Recuerdo que entre las cosas que ese día pasamos y vivimos, de pronto me ice: ‘Ay, te voy a hacer un regalito, te voy a regalar mi libreta de abastecimiento’. ¿A quién se le ocurre regalarte una libreta de abastecimiento? ‘Llévatelo para que lo tenga de recuerdo’. Yo le dije: ‘Pero Brose, te vas a quedar sin libreta’. Me dijo: ‘No, mi'ja, olvídate, yo después me consigo otra’”, contó.

“Cosas así, esa es Brose, estar en presencia de un ser así... Todos somos únicos, todos somos extraordinarios, tenemos algo mágico, maravilloso, pero hay unos mas que otros. Y en el caso de ella, no pasabas por alto el encuentro con ella”, concluyó Lili.