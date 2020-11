Lluvia de críticas a periodista por decir que en Santiago de Cuba se puede comer por 1 CUC

Un periodista oficialista cubano ha recibido montones de críticas en su muro de Facebook, por decir que en Santiago de Cuba se puede comer una ‘completa’ por solo un peso convertible.

“No sigan diciendo que en Santiago de Cuba no hay comida y que aquí solo pueden comer los ricos. En esta ciudad puedes comerte una completa desde 1 CUC en paladares de portales de casas, hasta los 10 CUC en cafeterías y restaurantes del centro de la ciudad”, afirmó rotundo Roberto A. Paneque Fonseca.

Paneque publicó varias fotos en las que se le ve sentado a la mesa de una fonda que, según detalló, se encuentra en la calle 6 entre 7 y 9, en el reparto Vistalegre, al lado de la empresa Cubacel.

“Se trata de un modesto restaurante familiar para trabajadores e incluso estudiantes de la zona y de cientos de usuarios que vienen a hacer gestiones a la oficina de Cubacel para recarga de móviles y altas o modificaciones de datos”, explicó.

“Un plato completo que incluye arroz congrí deliciosamente cocinado, con ensalada de aguacate, pepino y otros vegetales así como yuca hervida con mojo y abundantes masas de cerdo muy suaves y riquísimas, con un jugo de mango natural del Caney de Oriente (como la canción Frutas del Caney) cuesta 25 pesos cubanos moneda nacional, que equivalen a 1 peso convertible cubano CUC. Incluso de postre hasta péter de chocolate producido en Baracoa”, precisó.

“A ver qué me dicen todos los detractores de Cuba y de la Revolución cubana de si es mentira o es verdad, porque les puse la dirección y les dije que vayan allí hacer fotos y a comer, a ver si es verdad o es mentira lo que estoy diciendo”, retó.

El comunicador anunció que continuará posteando imágenes de la comida en la ciudad, tanto de cafeterías como de restaurantes situados en barrios humildes.

Según remarcó, a él no le “pueden hacer cuentos de caminos” porque se mueve por todo Santiago caminando, en botellas, en taxis privados o en camiones de transporte popular, y comiendo donde quiera.

“Yo resido en Cuba desde que nací el 2 de octubre de 1954. Nunca he abandonado mi patria ni tampoco tengo ciudadanía española, ni mexicana, ni china, porque soy cubano al ciento por ciento y sin mezclas raras”, aclaró.

“Además de eso, a otros que andan diciendo por los programas de la mafia mediática de Miami que yo vivo con el dinero del Gobierno, les digo que yo he pagado mis facturas toda la vida con el dinero de mi trabajo. Con cuentos chinos y de la tía Tata a otro. ¡Remen, que aquí no pican!”, concluyó.

El texto de Paneque Fonseca ha recibido en apenas siete horas más de 400 respuestas, muchas de las cuales le recriminan su ligereza al enfocar el delicado tema de la alimentación, en medio de una profunda y extensa escasez de productos de primera necesidad en el país.

“Vivo en Santiago de Cuba y muchísimas veces he ido a esa fondita de la que hablas, y la comida allí no vale 25 pesos, tiene un valor de 40. No creo que ahora que la crisis es peor cada día haya bajado el precio. No es mi intención criticar tu trabajo pero, por favor, pon hechos verídicos. ¿A ti te cobraron 25 y a mí 40? ¿Quién tú eres?”, expresó una internauta.

“Mijito, mi mamá cobra una pensión de 300 mn una vez al mes. ¿Cómo podría ella darse el lujo de comerse esa completa de que te vanaglorias? Y además, ¿cómo tú puedes comer, desayunar o solo merendar con esos precios? ¿Tú vives de un salario, cuál es tu salario? Mi esposo es máster en educación y ni con el salario que le aumentaron hace solo un año nosotros podemos comer y tirarnos fotos. A no ser que tú le pidas el plato prestado a un cliente para retratarte”, cuestionó otra.

“Otra cosa, si Ud. no ha salido de Cuba y vive del dinero que le da el Gobierno, entonces Ud. está robando, no hay de otra”, sugirió un graduado en la Universidad de Ciencias Médicas.

“Si tan inteligente eres, ¿por qué no piensas en que las personas que viven en Cuba que no reciben ayuda del exterior, que no viajan, que viven por el mísero salario que les paga el Estado? ¿Tú crees que pueden ir a comerse ese plato todos los días? ¿Por qué no vas a las tiendas de comida, las normales, para que enseñes que no hay nada porque se sabe que en las de dólar americano por tarjeta hay de todo?”, replicó una joven.

“¡Ciberclaria malnacida! ¿A cuántos chivatearás o cuánto robarás para poder darte esos gustos que el cubano de a pie, con mucho esfuerzo podrá hacer si acaso una vez al año? Estás engañando a quienes no conocen la realidad de Cuba. Un simple trabajador, un anciano que vive de su chequera, o un ciudadano que no tenga un gusano que le mande divisas, a duras penas puede comer malamente diariamente. Ud es quien engaña a los demás posteando una fantasía, que no existe. Respete más a su propio pueblo y deje de burlarse de sus necesidades”, señaló un residente en Miami.

Un trabajador de la dirección provincial de salud desglosó los precios que tienen los alimentos que el periodista comió en la paladar.

“Si la libra de arroz esta a 25.00, un aguacate está a 15.00 , la libra de yuca a 8.00 y la libra de cerdo a 50.00... Es imposible que nadie pueda vender un plato de comida en 25.00. A eso súmale el gas, electricidad... Los platos más baratos que he visto son de 40.00...Papi y a ese precio muchos no le llegan”, subrayó.

“Que lástima me da con mi país y con su gente. Y todavía hay personas que quieren tapar el sol con un dedo”, escribió un joven residente en España.