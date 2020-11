Activistas denuncian envenenamiento de perros en calles de Matanzas

El grupo Bienestar Animal Cuba (BAC), en la provincia de Matanzas, denunció que en las calles de la ciudad cabecera se encontraron pedazos de carne presuntamente envenenados para quitarle la vida a los perros callejeros del área.

“Si estás en la calle y ves algo como esto, no solo publiques! Recógelo, ayuda, somos muchos y podemos lograr que los que no han pagado las consecuencias todavía, no lo coman. Es vergonzoso, pero es la única manera en la que podemos ayudar.

Captura de publicación en Facebook.

Asimismo, piden, a quien encuentre algún perro con síntomas de intoxicación, reportarlo de inmediato de alguna manera. Un usuario detalló que en las calles Contreras y Milanés había huesos y paletas de cerdo y vaca. “Casualmente vi a un perrito llevando un hueso en la boca”, expone.

De igual modo, calificó esta conducta como una “atrocidad”, “además de que están llenando las calles de bacterias, mal olor y una imagen deplorable”.

En la publicación de otro grupo en Facebook, señalan que ha habido “reportes de varios lugares de la ciudad de Matanzas donde han dejado pedazos de carne en calles como Contreras, Milanés, también en el reparto Versalles y en el Paseo Martí por donde transitan los carros que vienen de La Habana”.

“Son sitios puntuales, tememos que se trate de una limpieza, qué cobardes, qué impotencia tan grande Dios mío”, expresa. “Al principio no podía creerlo, pero los reportes están en las redes. Si vive cerca de estos puntos, por favor, ayúdenos, acoja a un callejero o retírelas. Necesitamos también imágenes, evidencias”, concluye.

“Se han reído de nosotros, se han burlado una vez más de los animalistas. Noviembre se acaba y nada. Seguimos lamentándonos y luchando con los pocos recursos que tenemos para salvar animales. Qué mentira. Bueno, una más de tantas”, comenta una usuaria.

“Hasta cuándo van a seguir haciendo daño a los animalitos indefensos. Por qué mejor no emplean su tiempo en acoger algún callejerito y así entre todos podríamos darle una oportunidad para vivir felices todos. Hasta cuándo van a seguir con tanta maldad. Por eso necesitamos una Ley de Protección Animal urgente”, reclama otra.

En julio, el Gobierno cubano anunció que aprobaría en noviembre una política de bienestar animal, pero subrayando que se postergaría el debate sobre un decreto-ley que tanto reclaman centenares de personas en todo el país.

El director general del Centro Nacional de Sanidad Animal, Yobani Gutiérrez Ravelo, explicó a la Agencia Cubana de Noticias que en noviembre se aprobará "el documento" sobre el "bienestar". Para el funcionario, este implicaría un concepto más abarcador que el de protección, pues contempla el estado físico y mental en relación con las condiciones en las cuales los animales viven y mueren.

Sin embargo, la realidad es que en materia legal los animales en la isla continúan expuestos a varias formas de maltrata sin que haya sustento legal que los ampare, al tiempo que se suceden las denuncias sobre la vulnerabilidad que sufren.

Activistas y personas en general son los que muchas veces encaran la situación. A finales de octubre, una mujer enfrentó a tres cocheros que intentaban reanimar violentamente a un caballo tirado en el pavimento de una calle, en la ciudad de Holguín.