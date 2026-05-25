"Por favor, no dejen morir a mi hijo": padres cubanos piden ayuda desesperada para salvar a su bebé

Raudelvis Gómez Carabeo lanzó este fin de semana un desesperado llamado público para salvar la vida de su hijo Raibel David Gómez Santana, un bebé de 10 meses hospitalizado en estado crítico en Sancti Spíritus, Cuba, que necesita un trasplante de hígado urgente, procedimiento que actualmente no puede realizarse en el país.

El llamado fue difundido por el activista espirituano Yureibys Torresilla desde el grupo de Facebook «AQUÍ CON EL HÉROE EN SANCTI SPÍRITUS! HERMANOS DE LA CALLE!», después de que el padre del menor acudiera personalmente a pedir ayuda.

«El padre del niño me fue a buscar a mi casa y cómo negarme, por nada en este mundo me negaría y aquí estoy», escribió Torresilla al compartir el mensaje.

Raibel David padece atresia de vías biliares sin vesícula ni conducto colédoco, una enfermedad congénita que obstruye el flujo de bilis al intestino y provoca daño hepático progresivo.

La cirugía de Kasai que le practicaron fracasó, y el bebé presenta ahora insuficiencia hepática grave con ascitis y edema, lo que le ha provocado una visible inflamación en el abdomen y los pies.

«Lo que necesita es un trasplante de hígado urgente. En Cuba no se puede hacer», escribió el padre en su mensaje.

En un video difundido junto al pedido de ayuda, el padre del menor aseguró que la familia agradece la atención recibida por los médicos cubanos, pero reconoció que el tratamiento que necesita su hijo no puede realizarse actualmente en el país.

«Estamos muy contentos con la atención de los médicos aquí, porque nos han atendido muy bien, pero la solución no está en sus manos», afirmó. Según explicó, los trasplantes hepáticos pediátricos que necesita el niño solo podrían realizarse en países como España o México.

El padre también explicó que tanto él como la madre son compatibles para una eventual donación de hígado. «Nosotros los dos somos compatibles; el que haga falta le dona una parte», dijo.

La familia enfrenta ahora un obstáculo burocrático que puede costarle la vida al niño: para obtener una visa humanitaria del Consulado de España, necesitan primero una carta de aceptación de un hospital español.

«Lo que nos falta es una carta de aceptación de un hospital español, como el Hospital La Paz de Madrid. Sin ese documento, el Consulado de España no nos da la visa humanitaria», explicó Raudelvis Gómez Carabeo.

El padre indicó que tiene los informes médicos y las fotografías del bebé, y que cualquier persona interesada en ayudar puede contactarlo al número facilitado en la publicación.

«Vamos contra el tiempo. Comparte este mensaje», pidió.

Las imágenes compartidas en redes sociales muestran al bebé con el abdomen inflamado y signos visibles de ictericia ocular, una manifestación frecuente en pacientes con enfermedades hepáticas avanzadas

La situación de Raibel David se suma a otros casos recientes de menores cubanos que han requerido tratamiento médico en el extranjero. El antecedente más esperanzador es el de Amanda Lemus Ortiz, la niña cubana trasplantada en España, diagnosticada con la misma enfermedad.

Amanda llegó a Madrid en marzo de 2024 en estado crítico gracias a una campaña solidaria liderada por activistas, sin ningún apoyo del gobierno cubano. El Hospital Universitario La Paz la operó gratuitamente, y en enero de 2026 celebró su cuarto cumpleaños con una recuperación ejemplar.

Otro caso reciente fue el de Rafael Junior Chávez Carrera, un bebé cubano de ocho meses con grave insuficiencia hepática que lamentablemente murió el 29 de junio de 2025 sin recibir el trasplante que necesitaba. El menor estaba ingresado en el Hospital Pediátrico William Soler de La Habana y su madre era compatible para la donación.