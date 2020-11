Acusan a profesor de Florida de tener más de 400 archivos de pornografía infantil

Un maestro y entrenador de fútbol en Lakeland High School, en el condado de Polk, Florida, enfrenta acusaciones por poseer más de 400 archivos de pornografía infantil, que fueron encontrados por la policía en su celular.

Shawn Fitzgerald, de 46 años, según los investigadores, tenía en su teléfono una aplicación para ocultar imágenes, a las que los oficiales tuvieron acceso tras un examen forense del dispositivo, hallando así 408 imágenes de pornografía que involucraban a niños y niñas.

El acusado había dicho a un detective que usó la aplicación para almacenar imágenes de una relación extramarital y no recordaba la contraseña.

“Vimos actos horribles”, dijo el alguacil del condado de Polk, Grady Judd. “Todo, desde niños de tan solo 10 meses de edad y que estuvieron involucrados en alguna forma de conducta sexual ilícita y horrible cuando eran bebés hasta la adolescencia”.

La Oficina del Sheriff del condado de Polk dijo que recibió un informe del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados de que la aplicación KIK Messenger se usó para cargar un video que mostraba pornografía infantil el 20 de febrero de 2020, informaron medios locales.

Se trataba de un video de 20 segundos en que se mostraba a una mujer joven (aproximadamente 10-12 años) realizando sexo oral a un aparente hombre adulto. El jueves, los detectives de la unidad de delitos informáticos de la PCSO entregaron una orden de registro en la casa de Fitzgerald.

El alguacil Judd explicó que, de momento, su equipo no ha identificado a ninguno de los niños con los que pudiera estar relacionado el sospechoso o que haya enseñado en la escuela en el pasado, pero comentó que aún es temprano en la investigación. Asimismo, dijo que la evidencia con que contaban no aseguraba que Fitzgerald fuera un depredador sexual que consumara actos ilegales con niños.

Sin embargo, según el alguacil, el 85 por ciento de las personas capturadas con pornografía infantil tuvo o tendría relaciones sexuales ilegales con un niño si se le diera la oportunidad. “Llevaremos a este hombre ante la justicia”, aseguró Judd.

“Nuestro objetivo es que permanezca en prisión durante mucho tiempo. Nuestra oración es que no haya niños víctimas. Nuestra otra oración es que podamos identificar a estos niños que ya han sido víctimas”, agregó.

El sospechoso, que se encuentra detenido con una fianza de más de $ 2 millones de dólares, es, además, director de servicios religiosos para jóvenes en la Primera Iglesia Metodista Unida (First Methodist Church) en Bartow. Antes de trabajar en Lakeland High School, Fitzgerald enseñó y entrenó fútbol en George Jenkins High School.

“Nos entristece saber del arresto de Shawn Fitzgerald, director de jóvenes en First UMC, Bartow. Tras la notificación de su arresto, fue puesto en licencia administrativa no remunerada. No tenemos conocimiento de cualquier conducta inapropiada por parte del Sr. Fitzgerald con cualquier persona asociada con First UMC”, dijo en un comunicado la Primera Iglesia Metodista Unida.

