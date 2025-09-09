Publican supuesta felicitación de Trump a Epstein: "Tenemos ciertas cosas en común"

Presunta tarjeta de felicitación de Trump a Epstein y ambos en una fiesta

Congresistas demócratas publicaron este lunes una nota de cumpleaños que supuestamente fue enviada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al financiero Jeffrey Epstein en 2003.

El documento, que habría sido incluido en un libro de felicitaciones elaborado por Ghislaine Maxwell, contiene un dibujo del cuerpo de una mujer y un mensaje firmado con el nombre de Trump.

La carta fue remitida al Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes por los abogados del patrimonio de Epstein, tras una citación judicial emitida en agosto. Los legisladores demócratas compartieron la imagen en la red social X junto a un comentario en el que cuestionaron qué “secreto maravilloso” habrían compartido Trump y Epstein.

"Feliz cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto", se lee en el texto. "Tenemos ciertas cosas en común", reza otro fragmento del documento revelado.

La Casa Blanca reaccionó de inmediato y rechazó la autenticidad del documento. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, aseguró que “el presidente Trump no dibujó esta imagen ni la firmó” y subrayó que el equipo legal del mandatario continuará con acciones judiciales.

El propio Trump ya había negado en julio la existencia de esa felicitación, cuando el periódico The Wall Street Journal publicó detalles de la nota.

En aquel momento, calificó la información de “falsa” y anunció una demanda por difamación contra el diario, su editor y la empresa matriz News Corp, propiedad de Rupert Murdoch, en la que reclama una indemnización de 10,000 millones de dólares.

El lunes, Robert García, demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión, aseguró que “Trump mentía y está haciendo todo lo posible por ocultar la verdad”, según reporte de BBC.

En respuesta, el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Taylor Budowich, difundió varias imágenes con firmas reales de Trump para demostrar que la rúbrica de la nota no le pertenece. “¡No es su firma, difamación!”, escribió en X.

Trump y Epstein fueron amigos durante los años noventa, aunque el ahora presidente ha insistido en que se distanció de él a principios de los 2000, tras un conflicto en su club Mar-a-Lago en Florida. Epstein fue acusado en 2006 por delitos sexuales y murió en prisión en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores.

La verosimilitud de la firma en disputa

Aunque la Casa Blanca insiste en que la felicitación es falsa, varias evidencias cuestionan esa versión.

The New York Times recordó que en 1997 Trump dedicó un ejemplar de su libro ‘The Art of the Comeback’ a Epstein con una nota manuscrita: “To Jeff – YOU ARE THE GREATEST!”. Además, periodistas y analistas han comparado la caligrafía y la rúbrica de la supuesta carta con otras firmadas por el mandatario, hallando similitudes notables.

El argumento de Trump de que “no dibuja” también ha sido puesto en entredicho. En los años 2000, el entonces empresario realizó bocetos a marcador que fueron subastados en beneficio de organizaciones benéficas, lo que prueba que sí recurrió al dibujo en público, tal y como puiblicó Reuters.

Por otra parte, medios como The Daily Beast y abogados de víctimas de Epstein han confirmado la existencia del “birthday book” compilado por Ghislaine Maxwell, donde aparecían mensajes de varias personalidades. Según esas fuentes, el documento está bajo revisión legal y política, y su autenticidad podría convertirse en una pieza clave de la investigación parlamentaria.