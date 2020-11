Haydée Milanés hace llamado "al diálogo y a la inteligencia de los cubanos"

La cantante cubana Haydée Milanés ha apelado al “amor, la paz, al sentido común, al diálogo y a la inteligencia de los cubanos” para resolver la situación de los activistas cubanos que permanecen en huelga de hambre, en La Habana.

Milanés asegura que ha seguido muy de cerca lo ocurrido en los últimos días, esperando por parte del gobierno “un gesto de diálogo” con los huelguistas para que se resuelva “de manera pacífica resuelva esta situación tan dolorosa para nuestra nación”.

La hija del cantautor Pablo Milanés argumenta que la espera la ha agotado porque ve que pasan los días y no ve una solución para el caso.

“Me parece desproporcionado el tratamiento que se les ha dado a estxs muchachxs, que únicamente expresan sus ideas libremente y las defienden de manera pacífica”, opina.

“En este punto, infelizmente y con dolor, ya no se puede hablar de respeto ni de tolerancia (esa que necesita tanto nuestro país)” -afirma- y añade que a estas alturas de la situación ya no se trata incluso de estar “de acuerdo o no con sus ideas o con su forma de pensar”, sino de tener en cuenta que se trata de personas que pueden morir en unas horas si continúan su huelga.

“Llamo al amor, la paz, al sentido común, al diálogo y a la inteligencia de los cubanos”, concluye la artista.

No es la primera vez que Haydée Milanés manifiesta públicamente su solidaridad con integrantes del Movimiento. A mediados de octubre, la cantante cubana expresó su tristeza por ver imágenes que circulaban en las redes sobre detenciones a jóvenes artistas cubanos por parte de la Seguridad del Estado.

Anamely Ramos González, a la cual considera una mujer pacífica, con gran educación e inteligencia. Milanés dijo que se sintió avergonzada al comprobar el trato que se ha dado a la curadora en su detención e interrogatorio en Cuba. La cantante comentó, además, los actos violentos contra la historiadora del arte.

“Las ideas no se pueden defender de esta manera; no hay justificación para un trato violento e irrespetuoso y mucho menos cuando se trata de personas pacíficas. No podemos olvidar que la libertad de expresión y de pensamiento es un derecho fundamental”, señaló Haydée Milanés en Facebook.