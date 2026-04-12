Haydée Milanés manda mensaje a la izquierda mundial: “No se dejen más engañar por una dictadura que no está ayudando al pueblo”

La cantante cubana Haydée Milanés publicó este sábado un contundente video en sus historias de Instagram dirigido directamente a la izquierda mundial, exigiéndole que deje de apoyar a la dictadura cubana y que distinga entre el régimen y el pueblo que sufre bajo su poder.

Este video es para la izquierda del mundo, arranca Milanés. "Los cubanos no les hemos pedido ninguna ayuda a ustedes para que apoyen a la dictadura. ¿En qué momento les hemos pedido que apoyen la dictadura cubana?"

El mensaje llega apenas tres semanas después de que la flotilla Nuestra América llegara a La Habana —organizada por al menos 23 organizaciones marxistas y socialistas de 33 países— entre el 18 y el 24 de marzo con más de veinte toneladas de ayuda humanitaria valorada en 433,000 dólares.

Entre los participantes más polémicos estuvo Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, quien se reunió con Díaz-Canel en el Palacio de las Convenciones, realizó un llamado free tour revolucionario, se alojó en el Gran Hotel Bristol Habana Vieja de cinco estrellas y publicó en X: "Qué bien sienta la revolución".

Milanés desmonta ese tipo de gestos con precisión: "Esa ayuda que le están dando a la dictadura es para que se sostengan ellos, y siguen aplastando al pueblo cubano, matándolo de hambre, de necesidad y de represión".

La cantante traza una línea clara entre el régimen y la población: "El pueblo cubano está muy separado de la dictadura cubana y está sufriendo a manos de la dictadura cubana".

Y describe sin rodeos la situación humanitaria en la isla: "Niños presos, niños sin comer, adultos mayores en la calle registrando la basura para buscar comida. Y todo por culpa de ese gobierno".

Milanés también desmonta el argumento del embargo, que la izquierda internacional suele esgrimir para justificar su apoyo al régimen: "Eso es una gran mentira. La gran mentira es eso, y ha sido la gran justificación de la dictadura cubana para toda su ineficacia".

Su crítica apunta directamente a quienes, desde una posición ideológica, respaldan al gobierno de La Habana: "En nombre de una ideología, defender qué cosa: una dictadura en el poder por 67 años acabando con un pueblo entero. Me parece que es cruel y es egoísta para con el pueblo cubano".

El video generó una rápida respuesta en redes. El periodista Mag Jorge Castro lo compartió en Instagram con el comentario: Gracias por no guardar silencio.

No es la primera vez que Milanés alza la voz. En febrero de 2026 denunció la detención de jóvenes del colectivo El4tico en Holguín, calificándola de "prueba más del horror". En 2025 estrenó junto a El B la canción Duele, dedicada a más de sesenta años de dictadura, y en junio de ese mismo año se sumó al apoyo al paro universitario en Cuba.

La cantante, que reside en el exilio, cerró su mensaje con una exigencia directa a la izquierda mundial y una consigna sin ambigüedades: "No se dejen más engañar por una dictadura que no está ayudando al pueblo, lo está acabando. Abajo la dictadura".