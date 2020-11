Periodista independiente Maykel González se arriesga a ser detenido en solidaridad con el MSI

El periodista independiente Maykel González Vivero se dirigió este domingo al local donde varios miembros del Movimiento San Isidro se encuentran en huelga de hambre pidiendo la liberación del rapero Denis Solís, y anunció que se haría detener por la policía que vigila el local.

"Soy un periodista y voy a hacerme detener ahora por la policía. Sin forcejeo. Sin drama. Sereno, y hasta contento (...) Creo que no tienen experiencia con gente que les pide, de favor, que se las lleven. Casi todo el mundo se crispa si se lo van a llevar. Yo no", escribió González en su cuenta de Facebook.



"Lo mejor que me puede pasar es que me lleven. No por Denis Solís ni por el cierre de las tiendas en MLC. Tengo la misma razón moral de Thoreau: si hay alguien injustamente preso, lo único honesto que se puede hacer es estar en la cárcel. Cito de memoria, no recuerdo si dijo eso exactamente", agregó el periodista.

El filósofo y escritor norteamericano Henry David Thoreau, uno de los inspiradores de las protestas no violentas en todo el mundo, escribió que “bajo un gobierno que encarcela injustamente, el lugar apropiado para un hombre justo es también la prisión”.



"La conciencia no me dejaba quedarme en casa", aseguró González Viviero. "Lo que está pasando rebasa ampliamente a San Isidro. Es una violación de cada uno de nosotros. No hablo solo del asedio, sino de este estilo de administrar el país y nuestras vidas con la panacea que se inventaron de control, miedo y carestía".



"Mis posiciones sobre el drama político cubano ustedes las conocen bien. No comparto la pasión Trump, los extremismos ni la ridiculez analfa de buena parte de la oposición y los influencers cubanos de la última hornada floridana", agregó.



"Hoy la noticia está aquí en San Isidro. Como no puedo entrar de reportero para confirmar si hay huelga o no, si Denis Solís es terrorista o no, como dice el gobierno, vengo a pedir a la policía que me deje acompañarlos un rato. Hay que estar en San Isidro o en ninguna parte", concluyó.

Ayer hubo en la isla numerosos detenidos entre los opositores que salieron a manifestar su solidaridad con los huelguistas del Movimiento San Isidro en diferentes parques. También fueron detenidos reporteros de la prensa independiente.

Una lista provisional de los activistas que fueron reprimidos por la policía y llevados a diferentes calabozos incluye a Bertha Soler y su esposo Angel Moya, Omar Mena, la reportera del diario independiente 14 y medio Luz Escobar, los artistas Julio Llópiz-Casal, Claudia Genlui, Aminta de Cárdenas y Reynier Leyva Novo, así como los miembros del Comité Ciudadanos por la Integración Racial Juan Antonio Madrazo Luna, Mathadela Tamayo y Osvaldo Navarro.

En Antilla, Holguín, detuvieron a Esver Rafael Ramírez Argota y Braulio Haster en el Parque Central del pueblo.

En Matanzas fueron arrestados Iván Hernández Carrillo, Lázaro Díaz, Carlos Olivera Martínez, Francisco Rangel, Regla Burunate y Caridad Burunate.

En Camagüey, fue arrestado el opositor Enrique Bartolomé Cámara Díaz, de la UNPACU, al visitar a un grupo de activistas que desde el viernes realizan un ayudo solidario con el MSI.

Muchos otros artistas, activistas y opositores denunciaron vigilancia policial fuera de sus casas y advertencias de que no fueran a salir a la calle.