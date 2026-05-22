«¡Fidel es Fidel! ¡Raúl es Raúl! ¡Y este apagón no tiene nombre!», se queja el trovador Ray Fernández

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El trovador cubano Ray Fernández, conocido militante comunista y defensor del régimen, publicó este viernes en su perfil de Facebook una queja sobre los apagones que sacuden a Cuba con una frase cargada de su habitual ironía: «¡Fidel es Fidel! ¡Raúl es Raúl! ¡Y éste apagón no tiene nombre!», insinuando que la crisis eléctrica tiene ya una magnitud casi innombrable —o al menos con ningún nombre que él quiera especificar—.

La publicación generó una avalancha de respuestas de internautas que sí se animaron a bautizar el apagón sin mayores rodeos: «Si tiene nombre, se llama Revolución», escribió uno. Otro fue más creativo: «Se llama Roboilusion». Un tercero, más directo, sentenció con énfasis: «COMUNISMO es el nombre».

La ironía del post resulta especialmente llamativa si se recuerda que Ray Fernández no es precisamente un crítico del régimen que administra el sistema eléctrico colapsado. En enero de 2020, el trovador se declaró públicamente «militante comunista orgulloso», con todas las letras y sin aparente vergüenza.

Ese mismo año, en diciembre, Miguel Díaz-Canel citó en su cuenta oficial de Twitter parte de la canción «Cuba por la cuerda floja», del propio Ray, lo que fue interpretado como una señal de afinidad simbólica entre el trovador y la cúpula del poder.

Captura de FB/Ray Tun Tun Fernandez

En agosto de 2020, cuando el cantante Descemer Bueno alzó la voz desde el exterior, Ray Fernández le respondió con desdén: «qué fácil se guapea en el Yuma, asere». En enero de 2021, compuso una décima celebrando al ministro de Cultura Alpidio Alonso tras el episodio en que este agredió a un periodista independiente. Y en mayo de ese mismo año, lanzó fuertes palabras contra el Movimiento San Isidro.

Ahora, con Cuba sumida en su peor crisis eléctrica registrada, el trovador descubre que el apagón «no tiene nombre». Curioso ejercicio de amnesia selectiva para alguien que lleva años firmando con nombre y apellido su apoyo al gobierno responsable de esa infraestructura derruida.

La realidad que motiva su queja es devastadora. El 13 de mayo Cuba registró un déficit eléctrico de 2,153 MW en horario pico, y tres días después el 51% del país quedó sin luz simultáneamente. En abril, La Habana sufrió cortes de más de 15 horas diarias, mientras las provincias orientales reportaron apagones de 24 horas consecutivas o más.

Un internauta, con la paciencia agotada, le ofreció al trovador una invitación: «¿Usted quiere ver lo que es un buen apagón? Venga pa' oriente... le aseguro que enseguida le pone nombre... ah, y apellidos». Los cortes eléctricos en provincias del interior de Cuba históricamente han sido muy superiores a los de la capital.

El Sistema Electroenergético Nacional ha colapsado siete veces en año y medio, y en este mes de mayo de 2026 el 70% del territorio llegó a estar afectado al mismo tiempo. Las causas son conocidas: infraestructura obsoleta, falta de combustible y décadas de desinversión —exactamente el tipo de responsabilidades que Fernández prefiere no nombrar.

Otro comentarista resumió con precisión la angustia de quienes viven fuera de la Isla: «Por cosas como estas no voy a Cuba para que no me metan presa: doy tres gritos me encierran en mi casa o me montan el avión». Fidel fue Fidel. Raúl fue Raúl. Y este apagón, aunque el trovador se niegue a reconocerlo, tiene nombre, apellidos y más de seis décadas de historia.