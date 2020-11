"No es ninguna vergüenza": Los padres de J Balvin hablan sobre la depresión y ansiedad que sufre el cantante

J Balvin está atravesando un nuevo episodio de depresión y ansiedad. Un momento complicado en el que cuenta con el apoyo incondicional de sus padres, Álvaro Osorio Gofar y Alba Mary Balvin. Ambos abrieron su corazón y hablaron sobre la forma en la que están tratando este padecimiento de su hijo en Caracol Radio.

A lo largo de su carrera, el colombiano ha hablado abiertamente con sus fans sobre sus problemas de salud mental y fue hace tan solo unas semanas cuando reveló que volvía a estar en un momento bajo.

"No me gusta actuar, no me gusta estar fingiendo, porque soy un ser humano como cualquier otro. Soy también frágil y vulnerable, posiblemente mucho más que todos ustedes", comentó en unos vídeos que publicó en la sección de stories de su Instagram.

Ahora, han sido sus padres los que han querido abordar este tema desde su perspectiva y hablaron sobre cómo apoyan a su hijo en esta situación.

"En este momento está pasando por una crisis y bien dura para la familia", admitió Alba Mary. "La depresión y la ansiedad son, podría decirlo, casi como el virus que estamos viviendo en este momento", añadió su madre.

Durante la charla que mantuvieron con el programa de radio, contaron cómo están pendientes diariamente de cómo está J Balvin y cómo utilizan las redes sociales para estar en contacto constante con él a la espera de recibir buenas noticias sobre su estado de salud mental.

"Diariamente tenemos un chat familiar donde nos comunicamos constantemente y nos vemos por videochat. Tenemos la opción de utilizar las redes sociales para estar en contacto, lo único que falta es el abrazo y ahora es más difícil por la pandemia", comentó su padre.

Al igual que lo hace el cantante, sus padres también destacaron la importancia del papel de un especialista cuando surgen estos problemas e instaron a los padres de todo el mundo a apoyar a sus hijos cuando pasen por estas situaciones.

"Josecito nos comunica cuando está mal y acudimos al psiquiatra porque definitivamente para nosotros no es ninguna vergüenza. Normalmente cuando alguien tiene depresión siempre se esconde. En nuestro caso no", aseguró la madre del artista.

Además, recordaron que la depresión y la ansiedad pueden sucederle a cualquiera y que son enfermedades que no discriminan por sexo, edad o poder adquisitivo.

