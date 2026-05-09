La FIFA anuncia artistas de las tres ceremonias de apertura del Mundial 2026 en México, Canadá y EE.UU.

La FIFA reveló este fin de semana el cartel completo de artistas para las tres Ceremonias de Apertura de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrarán en México, Canadá y Estados Unidos.

El presidente del organismo, Gianni Infantino, realizó el anuncio a través de su cuenta de Instagram el 8 y 9 de mayo, con imágenes promocionales diferenciadas para cada sede.

Es la primera vez en la historia que la FIFA organiza múltiples ceremonias de apertura en diferentes países para un mismo torneo. El concepto unificador es el de un «latido compartido», diseñado para conectar a los aficionados de las tres naciones anfitrionas a través del fútbol, la música y la cultura.

México: el inicio de una celebración sin precedentes

La ceremonia inaugural tendrá lugar el 11 de junio en el Estadio Ciudad de México (Azteca), antes del partido entre México y Sudáfrica.

Infantino declaró: «La Copa Mundial de la FIFA es un momento que el mundo entero comparte, y todo comienza con la manera en que la inauguramos. México dará inicio a una Ceremonia Inaugural sin precedentes, en una celebración llena de sonido, color y significado».

El elenco confirmado para la ceremonia de México incluye artistas de distintas nacionalidades: Alejandro Fernández, Belinda y Maná (México); Lila Downs y Los Ángeles Azules (México); Danny Ocean (Venezuela); J Balvin (Colombia); y Tyla (Sudáfrica).

El diseño visual estará inspirado en el arte del papel picado.

El Estadio Azteca se convertirá en el primer recinto en albergar tres Copas del Mundo: 1970, 1986 y 2026.

Canadá: Identidad y diversidad en Toronto

El 12 de junio, el BMO Field de Toronto acogerá la ceremonia canadiense, previa al debut de la selección local frente a Bosnia y Herzegovina.

La FIFA confirmó para la ceremonia de Toronto a Alanis Morissette, Alessia Cara, Jessie Reyez, Michael Bublé, Sanjoy y William Prince (Canadá); Elyanna (palestino-chilena); Nora Fatehi (Canadá, de origen marroquí); y Vegedream (Francia), conocido por «Ramenez la coupe à la maison», himno de la selección francesa en el Mundial 2018.

La ceremonia incluirá una reinterpretación del trofeo inspirada en el arte de la mosaica.

Los Ángeles: La capital del entretenimiento mundial

También el 12 de junio, el Estadio de Los Ángeles recibirá la ceremonia estadounidense a las 4:30 p.m., 90 minutos antes del partido inaugural entre Estados Unidos y Paraguay.

Las puertas se abrirán cuatro horas antes, con actividades y programación en vivo.

Infantino subrayó que «la lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus numerosas diásporas».

El cartel reúne a seis superestrellas globales: Katy Perry y Future (EE.UU.); Anitta (Brasil); LISA (Tailandia / BLACKPINK); Rema (Nigeria); y Tyla (Sudáfrica), la única artista que aparece en dos ceremonias.

La FIFA indicó que se anunciarán más artistas próximamente. La ceremonia será producida en colaboración con Balich Wonder Studio.

Un torneo histórico que ya suena a todo volumen

El Mundial 2026 es el torneo más grande de la historia del fútbol, con 48 selecciones, 104 partidos y 16 estadios en tres países, del 11 de junio al 19 de julio.

En el plano musical, Daddy Yankee presentó «Echo» el 29 de abril junto a la artista jamaicana Shenseea, mientras que Shakira anunció «Dai Dai», con Burna Boy, como canción oficial del torneo, con estreno previsto para el 14 de mayo.

La final está programada para el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.