Violinista cubano inicia ayuno frente a embajada en Argentina en apoyo al Movimiento San Isidro

El violinista cubano Luis Alberto Mariño Fernández, quien ha estado protestando con música y carteles en apoyo al Movimiento San Isidro frente a la embajada de Cuba en Argentina, decidió comenzar un ayuno y voto de silencio.

"Ante el dolor que representa saber que cada hora puede ser fatal para las vidas de todos los huelguistas, sobre todo para los que hacen huelga de sed, y la impotencia de ver la tenue llama de la solidaridad democrática, declaro que: Comenzaré un ayuno de alimentos, con voto de silencio y plantado frente a la Embajada de Cuba en Argentina, día y noche", informó en sus redes sociales.

Mariño sostuvo que permanecerá en esa modalidad de protesta frente a la embajada cubana de Buenos Aires "sin salir de ahí hasta recibir la noticia de que nuestros hermanos están fuera de peligro y que Denis Solís injustamente condenado a 8 meses de prisión por desacato, está libre junto a ellos".

"Aclaro que no haré una huelga de hambre, sino un ayuno y un plantón en solidaridad con quienes se han plantado en el barrio de San Isidro en La Habana, que lo extenderé hasta donde den mis fuerzas, y trataré de tocar la viola, escuchar el paisaje sonoro, cantar y rezar continuamente para que esta situación no desemboque en una pérdida fatal", señaló el músico.

Luis Alberto destacó que estará "manifestándome desde la más absoluta no violencia, ejerciendo mi derecho de expresión y manifestación, derecho que no pueden ejercer los huelguistas que siguen recibiendo el acoso y la violencia policial en Cuba".

Asimismo, pidió disculpas a su familia porque "sé que esto es muy difícil para ellos, a mis compañeros de trabajo porque no podré cumplir con los compromisos de estos días y a todos mis alumnos".

"Les pido a todos que sepan comprender que nuestros hermanos están en una situación dramática provocada por la violencia desmedida y la arbitrariedad del régimen cubano", resaltó.

El violinista reiteró que "el objetivo es lograr que la solidaridad internacional actúe para que liberen inmediatamente a Denis Solís".

Poco después de anunciar su ayuno y voto de silencio, Mariño denunció en sus redes sociales que un supuesto policía federal que se rehusó a identificarse le había dicho que "tienes que salir ya de aquí".

"No me contesta quién es, me dice que tengo que irme. Yo le expliqué que yo llevo una semana aquí tocando y que tanto la Policía Federal como la de Buenos Aires me han dicho que estoy en todo mi derecho. Solo me han pedido que el violín lo toque hasta las 9:00 de la noche por los vecinos. Yo quedé con ellos en eso", explicó en una directa.