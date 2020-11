Maradona muere el mismo día que su amigo Fidel Castro

El destino ha fijado la misma fecha para que murieran Diego Armando Maradona y Fidel Castro, quienes fueron amigos en vida, un vínculo que desató no poca polémica.

Este 25 de noviembre de 2020 el mundo supo del fallecimiento de Maradona a sus 60 años tras sufrir un ataque cardíaco en su casa de Buenos Aires.

La muerte del dictador cubano tuvo lugar el 25 de noviembre de 2016 a sus 90 años en La Habana, luego de lidiar con una diverticulitis de colon, aunque las autoridades de la Isla nunca revelaron una causa específica.

Maradona y Fidel Castro compartían ideologías políticas, y además sostuvieron una estrecha amistad desde 1987, durante una visita oficial del jugador a la isla.

En más de una ocasión Maradona se desbordó en elogios hacia Fidel, de quien dijo que era como "un segundo padre" y que lo consideraba como “el más grande de la historia”.

Pero a Maradona no le bastó y se tatuó el resto de Fidel en su pierna izquierda, la misma que ha apuntado tanto históricos goles en la historia del fútbol.

Según el propio argentino, cuando le contó a Fidel de su tatuaje este dijo: "¿Qué hiciste, loco? Pero yo estoy mejor que el del tatuaje".

El astro futbolístico no solo lleva tatuado en su cuerpo la imagen de Fidel, sino también al del Che Guevara, otra controvertida figura de la izquierda latinoamericana.

La amistad entre ambos cobró más fuerza luego de que Maradona eligiera Cuba como país donde tratar su adicción a las drogas por el año 2000.

De esos tiempos Maradona relató: "Fidel me llamaba a las dos de la mañana para hablar de política, o de deporte, o de lo que se diera en el mudo, y yo estaba dispuesto para hablar".

Cuando se conoció la reciente noticia de la operación de Maradona por un hematoma en la cabeza, Antonio (Tony) Castro, hijo de Fidel Castro, le ofreció recuperarse en Cuba una vez más.

El pasado 13 de agosto, por el cumpleaños de Castro, Maradona no se olvidó de dejar sus felicitaciones: "Mate, boleadoras, facón y rebenque. Un regalo bien argentino. Feliz cumpleaños, Comandante!!!", escribió.

El día en que murió Fidel, Maradona estaba en Zagreb, donde la Argentina disputaba la final de la Copa Davis con Croacia.

El argentino en ese entonces dijo: "Después de las muertes de Tota y mi viejo, es el dolor más grande que tengo".

También lo despidió con sentidas palabras: "Murió el más grande. Era el más grande porque lo sabía todo, anticipaba las cosas y le daba al pueblo lo que el pueblo se merecía. El legado que deja es inmenso. Ojalá los políticos de mundo aprendan el cinco por ciento de las palabras y del legado que deja Fidel.

"Cuba me abrió las puertas cuando me las cerró mi país con muchas clínicas que no me aceptaban. Fidel me abrió las puertas de Cuba y gracias a dios hoy estoy pleno, bien, me levanto todos los días, la enfermedad quedó atrás", dijo Maradona.

Este 25 de noviembre el mundo llora la partida de Maradona. Personalidades del mundo del fútbol como Cristiano Ronaldo o Messi han dejado sus sentidos pésames.

"Hoy me despido de un amigo y el mundo se despide de un genio eterno. Uno de los mejores de todos los tiempos. Un mago incomparable. Se va demasiado pronto, pero deja un legado sin límites y un vacío que nunca se llenará. Descansa en paz, as. Usted nunca será olvidado", dijo Ronaldo.

Por su parte, Messi escribió: “Un día muy triste para todos los argentinos y para el fútbol. Nos deja pero no se va, porque el Diego es eterno”.