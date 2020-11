Maykel Osorbo abandona la huelga de sed: “Fue difícil convencerlo porque es de esas personas que van hasta el final”

El rapero cubano Maykel Osorbo abandonó este miércoles la huelga de sed que comenzó el miércoles pasado en la sede del Movimiento San Isidro, aunque continúa en su determinación de no probar ningún tipo de alimento sólido.

La noticia la dio a conocer en su muro de Facebook la curadora de arte y opositora Anamely Ramos González, quien se encuentra en la casa junto a los huelguistas cuidándolos y dándoles su apoyo.

Según relató, el cantante presentaba un marcado deterioro de su salud y fue difícil convencerlo de que aceptara ingerir líquidos para impedir un final trágico.

“Dormí junto a Maykel Castillo Pérez ayer. Me preocupaba mucho el valor de su glicemia, por debajo del indicador mínimo, sabíamos que después de cinco días de huelga de hambre y sed eso podía ser fatal. El día de hoy completo fue un suplicio, midiéndole la glicemia a cada rato. Ni se imaginan cómo fue para aprender a usar el glucómetro que nos prestó una vecina”, expresó.

“Maykel no tiene ni mucha sangre ya. Finalmente, en la noche, accedió a tomar un poco de agua y mejoró los indicadores y su semblante. Fue difícil convencerlo, porque Maykel es de esas personas que van hasta el final, con un ‘talento pal desastre’ envidiable”, describió.

“En una de nuestras conversaciones indagaba sobre sus pensamientos en un momento tan decisivo como este y me dijo tranquilamente: ‘No, Ana, a la huelga hay que hacerle trampa, no se puede pensar mucho ni cuánto va a durar, ni la meta que tienes. Lo mejor es tener la mente lo más fresca y libre posible y no contar el tiempo’”, recordó Anamely.

“Lo he dicho otras veces: Maykel es de las personas más sui géneris y lúcidas que he conocido, y con un carisma envidiable. Ya quisieran muchos de esos que se llaman intelectuales tener ese don. Intelectónicos les diría Maykel y ya está”, concluyó.

Por su parte, el artista plástico Luis Manuel Otero Alcántara continúa haciendo una huelga de hambre y sed que inició el pasado miércoles 18 de noviembre, según confirmó la colaboradora de CiberCuba Ileana Hernández a esta redacción.

Osorbo y Alcántara cumplieron el martes 146 horas de no ingerir alimentos ni líquidos de ningún tipo. Luego de tantos días, la situación física de ambos jóvenes comenzó a preocupar a sus compañeros.

“Luisma (Otero) está mal”, dijo a CiberCuba Ileana Hernández.

Su opinión fue confirmada por el vicecoordinador del Movimiento, Michel Matos, quien detalló que los dos están sufriendo un dramático y acelerado deterioro de su salud.

“Están al borde de un colapso multiorgánico. Las condiciones en San Isidro son paupérrimas”, precisó.

Además de Osorbo y Alcántara, permanecen desde el primer día sin comer nada sólido el activista Esteban Rodríguez y la propia Ileana Hernández.

La escritora Katherine Bisquet Rodríguez se incorporó a la huelga de hambre hace 72 horas.

Dicha huelga comenzó para exigir la liberación del rapero Denis Solís, quien fue detenido y condenado a ocho meses de prisión por un supuesto delito de desacato.

“La principal demanda de los huelguistas es la liberación de Denis Solís. Si Denis es liberado, Luis Manuel Otero abandona inmediatamente la huelga de hambre y sed”, aseguró Michel Matos.