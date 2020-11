Nacho, todo un apoyo para Chyno Miranda en su delicado momento de salud

No han sido meses fáciles para el cantante venezolano Chyno Miranda, quien tan solo unas semanas atrás reveló que ha tenido graves problemas de salud que le impidieron llegar a andar por sí mismo e, incluso, le obligaron a permanecer durante un mes hospitalizado. Sin embargo, en estos duros momentos el artista ha contado con el apoyo de sus seres queridos y, por supuesto, el de su compañero Nacho Mendoza.

A pesar de que los dos artistas estuvieron separados durante años para continuar con sus trayectorias profesionales por separado, a principios de este año volvieron a retomar su carrera juntos. Y si había alguna duda de que su relación estaba en un buen momento después de su distanciamiento, Nacho ha dejado claro con sus recientes declaraciones que están más unidos que nunca, a pesar de los kilómetros que les separan físicamente. Ya que él se encuentra en Isla Margarita (Venezuela) y su compañero en Miami (Estados Unidos).

El intérprete de La Buena conversó con el programa Suelta la Sopa, donde comentó que está muy pendiente del estado de salud de su amigo, quien ahora se encuentra recuperándose en su casa junto a su esposa Natasha Araos y su hijo en común Lucca.

"No solamente he hablado con él, sino que he venido dándole seguimiento a todo el tema del tratamiento, las veces que estuvo en el hospital, las veces que estuvo en casa", contó Nacho. Su preocupación deja claro que su amistad es más fuerte que nunca y que se acompañan en los peores momentos y así lo expresó el mismo: "La relación que él y yo tenemos, en realidad se conoce en momentos como éste".

Además, el famoso artista también le dedicó unas preciosas palabras a la esposa de Chyno. "Su esposa ha sido una mujer tan valiente, tan guerrera, tan maravillosa", dijo el venezolano sobre Natasha.

Mientras que sus fans están pendientes de cómo avanza la recuperación de Chyno, parece que poco a poco está dando grandes progresos en su rehabilitación como ha mostrado con pequeñas pinceladas su esposa Natasha en redes sociales.

Aunque sin duda, lo que no falta en su casa en este proceso de recuperación es la alegría y el amor. Recientemente, la modelo venezolana enseñó como el espíritu navideño ha impregnado su hogar con unas preciosas fotos en las que vemos a un adorable Lucca disfrazado de duende para darles la bienvenida a estas fechas festivas.

