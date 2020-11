Carlos Otero confirma que Haniset Rodríguez dio positivo en coronavirus: "Mi prioridad es que mejore"

El presentador cubano Carlos Otero acudió el pasado martes a su perfil de Facebook para informar que su pareja, la modelo cubana Haniset Rodríguez, dio positivo en coronavirus.

En el mensaje que compartió para dar la mala noticia también comentó que está pasando por una fuerte gripe. Sin embargo, dio negativo a la prueba a la que se sometió para saber si tenía coronavirus. Aún así, está siguiendo las preocupaciones necesarias y se encuentra en aislamiento por si la prueba fue un "falso negativo".

"Después de varios días ausente de las redes por la fuerte gripe me tomo un tiempo para agradecerles sus comentarios y mensajes. Hoy me dieron los resultados de la prueba del COVID, en mi caso fue negativo pero a Hani le dio positivo. Ya adoptamos las medidas y hasta que no me vuelvan a repetir la prueba (por si fue 'falso negativo') debo mantener aislamiento total y esto me impide continuar en el show. Mi prioridad es que Hani mejore. Los mantendré informados. Gracias y los quiero", comentó a sus seguidores de Facebook, dejando claro que su prioridad ahora mismo es que la modelo se recupere.

Ante el mensaje que publicó el conductor, son más de dos mil los usuarios que le han escrito debajo de la publicación para desearles una pronta recuperación a la pareja. Unos comentarios que agradeció el presentador en nombre de él y su pareja.

"No tienen idea de cuanto agradecemos sus comentarios. Mil gracias a todos!!!", respondió.

Mientras tanto, Haniset se está manteniendo al margen del mundo virtual y lleva varias semanas sin compartir nuevo contenido en sus perfiles de redes sociales.

Este anuncio llega días después de que el conductor comentase a sus fans que estaría ausente del show televisivo que conduce en la cadena América TeVé por un "fuerte estado gripal".

Desde CiberCuba, les deseamos una pronta recuperación a ambos.

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.