Beatriz Luengo denuncia críticas a su físico: "Sí, me gusta mi barriga"

La actriz y cantante española Beatriz Luengo denunció haber recibido duras críticas en redes sociales debido a su físico, tras su participación este fin de semana en la versión estadounidense de la franquicia española de televisión de Tu Cara me Suena.

La actriz fue contundente en su respuesta a las críticas de cierto tipo de público: "Sí, me gusta mi barriga", dijo hoy en una publicación en Facebook.

Tu Cara me Suena es un programa de televisión muy popular en el que artistas de diversa procedencia deben imitar a cantantes consagrados de la música internacional de modo aleatorio.

"El domingo por la noche salgo imitando a Gaga en una actuación compleja por la gestión del aire, cantar, bailar, imitar una voz que no es la tuya... en fin, una actuación compleja. Cuando llego a mis redes al día siguiente me encuentro, por un lado, personas maravillosas que sugieren que estoy embarazada y me felicitan con todo su cariño. Y por otro este tipo de comentarios “que gorda” “que horror de barriga” “¿no la da vergüenza ponerse ese body?”", relató la artista.

Para la actriz, la denuncia de estos hechos tiene el obetivo de "poner sobre la mesa algo tan naturalizado como el ataque físico que sufrimos especialmente las mujeres y la dureza con la que somos tratadas".

Los ataques a la gordura en las mujeres son precisamente una muestra de la violencia de género que ejercen los cánones de belleza asumidos por la sociedad patriarcal como parte de una identidad de género.

"¿En que mundo vivimos? pensé que caminábamos hacia la libertad de ser, pensé que cada vez éramos más abiertos a romper con los cánones, yo no dejo de ver miles de personas consiguiendo sus metas sin pertenecer a lo establecido como “correcto”, pensé que todo lo que estábamos viviendo nos haría mejores", escribió la actriz.

Beatriz Luengo también se refirió al derecho que como mujer tiene a exhibir su cuerpo sin ser violentada: "Yo me quedo perpleja, porque si bien uno se acostumbra a la opinión, nunca me había imaginado que tuviese que pedir permiso por mostrar mi cuerpo, sea como sea y atraviese el momento que atraviese".

Este 25 de noviembre se celeba el Día Internacional de la Violencia de Género. La actriz española subrayó que este episodio "tristemente" le ocurre "a cualquier chica a diario", una muestra clara de lo normalizado que está el machismo en la sociedad a nivel mundial.

Para finalizar, interpeló a los que se habían burlado de su físico y su presentación de esta manera: "Sí me puse un body, y sí no tengo ningún problema, y sí me gusta mi barriga".

En contraste con estas críticas, los medios internacionales y españoles calificaron de "arrasadora" la actuación de Luengo en el programa, por lo que el actriz declaró sentirse muy agradecida.

