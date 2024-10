El documental "Patria y Vida" llega a la televisión en España

Yotuel Romero (i) y Cartel del documental sobre la icónica canción (d) Foto © Collage Redes sociales

Tras el éxito de su premier en Madrid, el documental Patria y vida: The Power of Music llega este jueves a Movistar Plus+, una plataforma de televisión de pago española.

La primera proyección de la obra en la capital del país europeo sucedió el pasado lunes en la tarde en el cine Callao, de la céntrica Gran Vía, y allí su directora Beatriz Luengo, así como el productor y su esposo, el rapero cubano Yotuel Romero, ofrecieron emotivas palabras para los asistentes.

“Embarazada de ocho meses me puse a grabar a mi esposo y le pedimos a un cámara maravilloso que también se nos unió en Cuba, le metieron preso por ello, que grabara a los muchachos del Movimiento San isidro y a los otros chicos que son parte de la canción”, manifestó Luengo ante los presentes.

“Yo empecé a grabar las imágenes por el miedo; alguien nos recomendó que lo grabáramos todo y, cuando llegué a la sala con los montadores y vi todo lo que teníamos, se me multiplicó ese miedo, pero también se me multiplicó el amor”, afirmó, en tanto, a la agencia EFE.

Junto a otras seis personas, incluida su pareja Yotuel, también fue ella quien compuso “Patria y vida”, la canción que subvertía desde el título mismo el “patria o muerte” que proclamó el fallecido dictador Fidel Castro como lema del país tras la Revolución que él abanderó hace más de 60 años.

Ese es uno de los focos del documental, demostrar “que una canción que no tuvo ningún apoyo de repente es un himno y se vuelve una revolución y una palabra que se tatúan miles de personas”.

Precisamente, el material dedica especial atención al rapero Maykel Osorbo y al artista plástico independiente Luis Manuel Otero Alcántara, ambos presos en cárceles cubanas por su postura contestataria.

También muestra imágenes tomadas en la isla el 11 de julio de 2021, durante las protestas multitudinarias contra el régimen, en las que miles de personas corearon la frase "¡Patria y Vida!" para exigir el fin de la dictadura.

Desde el 18 de octubre, el documental llegará a: Barcelona, Valencia, Alicante, Murcia, Málaga, Cádiz, Sevilla, Tenerife, Las Palmas de Gran Canarias, Jaén, Toledo, Oviedo y Pamplona.

En 2023, la obra ganó el Premio Especial del Jurado en el BendFilm festival, celebrado en Oregón, Estados Unidos.