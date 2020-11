Homilía del Cardenal Juan de la Caridad García: "Un día el bien derrotado vencerá al mal triunfante"

Bajo el título “Un día el bien derrotado vencerá al mal triunfante”, el Cardenal Juan de la Caridad García, actual Arzobispo de la Arquidiócesis de San Cristóbal de la Habana, ha redactado una homilía para la celebración de la Virgen Milagrosa este viernes 27 de noviembre.

La homilía, que fue pronunciada por el Cardenal García en la Parroquia de la Medalla Milagrosa en Santo Suárez, hace un llamado a la concordia entre los cubanos a partir de una idea de justicia divina que encuentra su reflejo en el devenir de los seres humanos.

“Un día el bien derrotado vencerá al mal triunfante, el amor al odio, el perdón a la venganza, la paz a la guerra, la virtud a la esperanza”, reza el texto de la homilía que reproduce la página de Facebook de la Pastoral Juvenil de La Habana.

Citando los versos de José Martí, la pastoral viene a subrayar el gesto de cultivar una flor blanca también “para el cruel que me arranca el corazón con que vivo”. Pero en su mensaje resuena el eco de los acontecimientos que se están viviendo y las voluntades que se están manifestando en torno a la protesta del Movimiento San Isidro.

Captura de pantalla de la página de Facebook de la Pastoral Juvenil de La Habana con el texto de la homilía

“Los artistas dicen que es difícil distinguir entre un amanecer y un atardecer, entre el sol que se levanta y un sol que se pone”, expresa la homilía del Cardenal García. “Confiamos en que al final de nuestras vidas podamos entregar a Dios una persona mejor, una familia mejor, una iglesia mejor, una Cuba mejor con la luz del Espíritu Santo y la Virgen”.

“Para mantener la esperanza fortalecemos las manos débiles, robustecemos las rodillas vacilantes y perseveramos en el bien”, dice en su homilía la máxima autoridad eclesiástica de Cuba, en un mensaje que da margen a una interpretación de apoyo de la Iglesia católica al desafío lanzado por miembros de la sociedad civil cubana a sus gobernantes.

Como es propio de la prédica de esta institución, su mensaje subraya la importancia del amor como sentimiento superior a todos los males que afligen a la persona. En el caso de Cuba, la iglesia no se puede resistir a reflejar el ideario cristiano en las palabras de Martí.

La homilía cita al Apóstol en otra parte de su texto: “Nunca he de llamar vil a un cubano que no piense como yo. El amor es la mejor ley. La única fuerza de esta vida es el amor. La única ley de la autoridad es el amor. Lo que me duele no es vivir: es vivir sin amor”.

El Cardenal García termina rogando a María: “Santa María de la Medalla Milagrosa, ruega por tus hijos y ponte en medio de ellos para que nadie insulte a nadie, nadie golpee a nadie, nadie mate a nadie y todos bañados por tu luz del amor hagamos de esta tierra la más hermosa que ojos humanos han visto”.