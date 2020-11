El cineasta Yimit Ramírez apoya la diversidad de protesta en Cuba

El cineasta Yimit Ramírez destacó este lunes la importancia de las acciones de protesta de grupos de cubanos contra la dictadura castrista, en referencia a la huelga de hambre de integrantes del Movimiento de San Isidro y la protesta de intelectuales y artistas ante el Ministerio de Cultura, que forzó al gobierno a entablar un diálogo.

Yo sumaria y no restaría nada, creo que nadie ha dicho que sea un problema solo del arte, pero los artistas salieron a la calle, como nadie cree que es solo San Isidro que sigue plantado, aseguró Ramírez este lunes, en su cuenta de Faceboo, este lunes.

El realizador cubano sostuvo que no desacreditará a nadie que levante un dedo, a su manera, a favor de una causa común, y San Isidro se plantó, ¡Bravo!, los artistas se plantaron, ¡Bravo!, 15.000 dieron like, ¡Bravo!”.

Aunque se aplaudan al MSI, artistas y likes de las publicaciones, no son lo mismo exactamente y que han hecho acciones con el mismo sacrificio y valentía, expresó y, acotó, “Cada grano de arena, camión de arena, pala de arena, hace playa”, en la que todos coincidimos y queremos bañarnos.

Ramírez abogó por el respeto entre los cubanos de no cuestionar su forma de lucha contra el castrismo, para que los que tímidamente aportaron su grano de arena no se asusten y se escondan nuevamente en su closet, y -concluyó- eso me parece buena estrategia, sobre todo en esta pelea de león para mono.

En 2017, el ICAIC prohibió exhibir su filme “Quiero hacer una película”, durante la Muestra Joven, debido que uno de los personajes llamó a José Martí “mojón”, a lo que respondió, “Me cae muy bien ese loco. Y me gusta tratarlo como un amigo, no como un santo”

Esta semana, los coordinadores del Movimiento San Isidro convocaron a los cubanos residentes en el exterior a manifestarse frente a las embajadas cubanas en los países donde residen, “Lleva carteles con las siguientes etiquetas #FreeDenis #NoALaViolenciaPolicial #Cuba. Toma una foto y súbela a tus redes", solicitaron en Twitter

Este viernes, decenas de artistas e intelectuales cubanos protestaron, de forma espontánea, frente al Ministerio de Cultura en La Habana y repudiaron, denunciaron y condenaron la incapacidad de las instituciones gubernamentales en Cuba para dialogar y reconocer el disenso y la autonomía activista y se solidarizaron con el MSI.

La tertulia diaria Las mañanas de Cibercuba abordó este lunes las protestas en La Habana, incluida la rotura de una vidriera de una tienda que vende alimentos y artículos de aseo en dólares.