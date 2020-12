Nicky Jam aplaza sus planes de matrimonio con Cydney Moreau: "No hay prisa, el amor no es una boda"

Una de las bodas más esperadas del género urbano es la de Nicky Jam y la modelo Cydney Moreau. La pareja se comprometió en San Valentín de este año apenas unos meses después de conocerse. Pero tan solo un mes estalló la crisis del coronavirus y ambos tuvieron que paralizar sus planes de matrimonio al igual que miles de parejas en todo el mundo...

Sobre cómo están sus planes de boda con la modelo y exatleta estadounidense, habló el reguetonero en una entrevista que concedió a People en Español, donde confesó que su boda está "en pausa por ahora".

El amor no es una boda. El amor es dos corazones que se aman

"Estamos felices pero con la situación de la pandemia la palabra 'boda' está en pausa por ahora. Hay mucha gente de la familia de cada uno que tiene una edad delicada que no puede arriesgarse. No hay prisa, el amor no es una boda. El amor es dos corazones que se aman", comentó el artista, que recientemente lanzó el videoclip de Polvo junto a Myke Towers y protagonizado por su prometida.

A pesar de que ahora mismo sus planes de pasar por el altar están ahora mismo en pausa, el artista aseguró que en cuanto todo vuelva a la normalidad, sacarán una fecha para darse el 'sí, quiero'.

Durante la conversación con el citado medio, el cantante y actor también habló de su faceta como papá. Cabe recordar que tiene cuatro hijos: Alyssa, Yarimar, Joe Martin y Luciana.

"Soy el mejor papá del mundo. El papá que más ama a sus hijos, el papá que trata de darle la vida a sus hijos que no pudo tener él, el papá que da todo por sus hijos", dijo el artista, quien confesó que se encuentra en la mejor etapa de su vida.

Sobre si está en sus planes volver a ser papá junto a su pareja, dijo: "Ahora mismo no sabemos si queremos más. Por ahora no puedo decirte que sí, lo que papá Dios diga".

