"Con100cia" (#31), el nuevo tema del rapero Al2 El Aldeano

El popular rapero cubano conocido como Al2 El Aldeano estrenó ayer un nuevo tema musical llamado "Con100cia" (#31) a través de su canal de YouTube.

"Asere, esta es por mi barrio, por el Panter, por mis hermanos de San Isidro, por los presos políticos, por toda la gente que está haciendo para que Cuba sea libre", dice el MC al principio del tema a manera de una dedicatoria.

Panter Rodríguez fue una de las personas detenidas tras las acciones Clandestinos, un grupo que a principio de año arrojó sangre sobre bustos de José Martí en La Habana.

Al2 continúa el tema con una serie de rimas precisas en tono de denuncia sonbre la situación de Cuba actual, algo a lo que ya ha acostumbrado a su público desde muchos años, cuando todavía integraba el legendario grupo de rap Los Aldeanos, en compañía del rapero conocido como El B.

Con una mezcla de lenguaje urbano underground, rimas clásicas y un flow intenso y atractivo, el tema pasa por la descripción de los males que azotan a Cuba como los bajos salarios, la desigualdad social, la escasez, la manipulación mediática o la represión política.

"Mi aldea a los medios oficialistas no le crean, el Granma, la Agencia, la AHS y la Asamblea me los paso por la tranca en un lugar donde me vean (...) El hijo de Díaz Canel dádose una vuelta en lancha, y el tuyo en el servicio militar haciendo planchas (...) En la isla no hay nada, le gente roba cualquier cosa", se escucha en el tema.

"Con100cia" (#31) también exhorta de modo metafórico a los cubanos a despertar en contra de la dictadura que sostiene al gobierno cubano en el poder: "No soy Marlon el guapo, pero es fuego con to' el mundo, fuego con tu gobierno, fuego con tu Partido, fuego con tus chivatos, tus artistas consentidos, fuego con el Minint, fuego con las FAR, fuego pa que tengan que arrojar su culo al mar".

El video muestra a Aldo cantando frente a un micrófono y leyendo la letra del tema desde el celular, lo que demuestra que está muy fresca y que fue diseñada para hablar de la incipiente crisis política desencadenada por la encarcelación arbitraria del rapero Denís Solís y por las protestas protagonizadas por el Movimiento San Isidro recientemente.

