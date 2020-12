Una cubana denunció mal servicio de aduana y correos de Cuba

La cubana Dunay Toledo denunció el mal funcionamiento de la Aduana General de Cuba y al servicio de correos del capitalino municipio Plaza de la Revolución por la entrega de un paquete abierto, y con parte de su contenido sustraído.

¡Esto es una falta de respeto! Miren cómo me entregaron un paquete en Correos de Cuba, que mandó mi hermano desde el 28 de agosto, el champú vacío, que era lo que más necesitaba, y las pastas de dientes a medio exprimir, publicó Toledo en su cuenta de Facebook, este martes.

En la oficina de correos de 23 y 12, en El Vedado, le explicaron que su paquete estaba abierto, y la afectada repuso que entre abierto y falta de productos hay una gran diferencia; a lo que adujeron que eran problemas de la aduana y no del servicio postal y, decidió interponer una reclamación, mediante vía telefónica.

Llamé en varias ocasiones y me colgaban, hasta que me atendió una persona que se identificó como Niurka, y me dijo que no era la persona que localizaba, que le iba a dar mi recado a la encargada y me llamarían lo antes posible, esperé su llamada 20 minutos y me personé en su oficina, que radica en el Ministerio de Comunicaciones, explicó.

Niurka, con tremenda mala forma, me dijo que debí abrir el paquete y revisarlo cuando me lo entregaron y, que, en el correo de 23 y 12, me informaron mal, y tenía que hacer allí la reclamación para que la enviarán al departamento de inspección en Correos de Cuba, que radica en Vento y Camagüey y decidieran sobre una posible indemnización, añadió

Yo sé cómo funcionan en Cuba el correo y la aduana, la supuesta indemnización demora, es papeleo y, ¿luego me devolverán los 55 pesos que cobraron por recibir el paquete? Yo quiero mis cosas porque con ese dinero no me compro el champú, la pasta y los productos que envió mi hermano, que no hay en las tiendas que venden en CUC, precisó.

Yo sinceramente estoy cansada y disgustada de las cosas que están sucediendo y no tengo tiempo de peloteos, ”¿dónde hay pollo, aceite, papel sanitario, jabón, me paso el día entero haciendo colas para poder comer, bañarme o, simplemente, lasearme mis partes íntima”, concluyó Toledo su publicación en la red social.

La internauta Xenia Palomino Infante se identificó con el contenido del post y comentó, no sé quién eres pero has todo lo que tengas que hacer, aunque todo sea en vano porque todos se tapan con la misma sábana, yo insisto que el bloqueo que tenemos es interno, haz huelga y mítines para que seas atendida, no sé de qué tanto derecho hablan si ellos mismos los violan.

A inicios de noviembre el actor cubano Erdwin Fernández denunció en su cuenta de Facebook a una agencia de Cubapack en La Habana por la demora en entregarle unos paquetes que contenían medicamentos y artículos necesarios, "No recibo mi mercancía con medicinas para mi esposa y cosas que hacen FALTA en nuestro país para sobrellevar lo indescriptible".