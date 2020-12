Camila Cabello hace público lo que verdaderamente siente por Shawn Mendes

Camila Cabello y Shawn Mendes forman una de las parejas más mediáticas de los últimos años y ambos acumulan millones de seguidores que apoyan su relación y que cada día están pendientes de ellos en las redes sociales en espera de alguna muestra de amor que pruebe que siguen tan unidos como el primer día.

En esta ocasión, ha sido la cantante cubana quien ha acudido a su cuenta de Instagram para expresar algunos de los sentimientos más profundos que siente por el intérprete canadiense y sincerarse sobre todo lo que ha aprendido a su lado sobre el amor. La artista ha publicado un extenso texto que acompañó de una romántica imagen de ambos en la que aparecen profesándose un apasionado beso.

"Aprendí mucho sobre el amor con este chico. No son solo los momentos felices y dichosos que ves en fotos y vídeos. Cuando estás en una relación con alguien, se siente como si fuera un espejo reflejándote en ti. Tengo que enfrentar constantemente mis miedos, mis ansiedades, mis inseguridades, mis patrones de pensamiento, mis creencias sobre la vida y sobre mí mismo", comentó primeramente Camila Cabello.

"A veces, no es tan simple como parece en las imágenes. A veces es desordenado, incómodo y feo jajaja. Pero no hay nada como el tirón, la FUERZA que es amor, ser la luz en la oscuridad, ser el tirón gravitacional que te da la fuerza implacable para ser más valiente, más sabio y mejor de lo que eras ayer. Es tan instintivo para nosotros amar, incluso si nuestras mentes intentan protegernos de él a veces, pero nuestra naturaleza como humanos es amar. Estar enamorado significa elegir a esa persona una y otra vez, para pasar por las cosas complicadas", añadió.

"Y eso es mucho más hermoso, crudo y real que la perfección. Estoy a favor de ser vulnerable en las redes sociales porque creo que aquí solo se muestra la pulcritud y la perfección de la vida; ¡y eso puede hacer que todos nos sintamos más solos y extraños! Así que levante la copa ante el desorden y la rareza de ser humano y el milagro. Y la facilidad. Y el instinto. Y la fuerza implacable que es el amor", concluyó.

Aunque en un principio los artistas se empeñaron en negar su noviazgo, el amor entre Camila Cabello y Shawn Mendes quedó en evidencia luego de que ambos colaborasen en el sencillo Señorita, cuyo videoclip se convirtió en una prueba fehaciente de las chismas y la pasión que había entre los dos.

Una llama que comenzó a cobrar vida en el año 2015, cuando las jóvenes estrellas de la música lanzaron la canción I know what you did last summer, su primer trabajo en común.

