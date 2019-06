Estados Unidos,

Publicado el Viernes, 21 Junio, 2019 - 06:49 (GMT-5)

Camila Cabello y Shawn Mendes han subido la temperatura de este primer día de verano con el nuevo videoclip que han estrenado para acompañar el lanzamiento de su Señorita.

Aunque en la vida real tienen una preciosa amistad, en esta ficción han tirado de pasión y química, los grandes protagonistas de este videoclip que narra una historia de amor fortuita entre los dos jóvenes.

La cubana interpreta a una camarera y el canadiense, a un motero. Y lo que pasa entre ellos es puro fuego. Desde su primer encuentro en el vídeo saltan las chispas, tanto que cientos de usuarios ven imposible que la conexión entre ellos sea fruto de la actuación.

"Esto confirma Shawnmila", "Aquí hay demasiada química" o "Tienen que estar enamorados", son algunos de los comentarios que pueden leerse debajo de este material audiovisual.

Esta nueva propuesta musical ha venido con unos ritmos latinos y una letra muy sensual que la convierten en una fuerte candidata para triunfar este verano en las pistas de baile.

El ardiente clip, que ha sido dirigido por Dave Meyers, supera en tan solo 6 horas los 5.7 millones de reproducciones. Un número que a cada minuto que pasa continúa subiendo como la espuma.

Señorita es la segunda colaboración de los amigos y cantantes, que en 2015 lanzaron I know what you did last summer.

¿Qué te parece lo nuevo de Camila y Shawn?

