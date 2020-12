Díaz Canel se convierte en carne de meme tras la 'tángana' del Parque Trillo

El gobernante cubano Miguel Díaz Canel se ha convertido en carne de memes tras la 'tángana' supuestamente espontánea que lideró en el Parque Trillo, de Centro Habana, el pasado domingo.

Pese a que la propaganda oficialista vendió la concentración de fieles al gobernante Partido Comunista como una convocatoria exitosa, los vídeos que se han compartido en redes sociales desde otros ángulos, distintos a los captados por los fotógrafos del Gobierno, demuestran que los convocantes no consiguieron llenar un espacio reducido en el corazón de Cayo Hueso.

De ahí que el humor cubano haya dado rienda suelta a la imaginación para valorar la presuntamente espontánea aparición de Díaz Canel, embutido en un pulóver similar al que usó la delegación cubana en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro aunque en su caso, no está claro que llevara la talla correcta.

Lo convocatoria "espontánea" no coló. Especialmente entre quienes han encontrado en la cara de Díaz Canel sin mascarilla, un emoticono asociado a la farsa del esto no es lo que parece, esto no estaba preparado. Los creadores del meme lo resumen en un contundente: "Me espontanéa".

La cara de Díaz Canel "me espontanéa". Foto: CiberCuba

Después de lo del Parque Trillo, crece entre los cubanos la idea de que los tiempos en los que el Partido Comunista de Cuba llenaba con un mar de personas el Malecón habanero, son una estampa del pasado. De ahí que la imagen de Díaz Canel con mascarilla y ajustadísimo pulóver haya sido asociada al lema trumpista de "Make America Great Again" (MAGA).

La versión cubana puede leerse en un meme que imagina a Díaz Canel con una gorra en la que pide a gritos. "Make PCC Great Again" (Vuelve a hacer grande al Partido Comunista).

Díaz Canel con una gorra que pide volver a hacer grande al PCC tras el pinchazo en el Parque Trillo. Foto: CiberCuba

Pero la "espontaneidad" y el outfit de Díaz Canel no se han llevado todos los memes. También ha habido espacio para el corte de Internet que antecedió al desalojo por la fuerza de la sede del Movimiento San Isidro, en la calle Damas 955.

Nada mejor que una cubanísima escena de Elpidio Valdés para llegar a la conclusión de que al tumbar internet para impedir que se emitiera en directo el desalojo violento del Movimiento San Isidro también se quedaron incomunicados los partidarios del Gobierno comunista.

"Ahora les bloqueo las redes (a las ciberclarias) y no podrán comunicarse", dice el malvado Resoples, para luego caer en la evidencia de que también ellos se quedan sin conexión".

Meme sobre el corte de Internet de ETECSA.

Los memes no acaban ahí y los hay mucho más crueles, como uno que alude a la película El pianista, en la escena en la que los soldados rusos encuentran a Adrian Brody escondido en una casa cuando acaba la guerra. La prueba de que el personaje ha perdido la clarividencia, según el meme que se comparte en las redes sociales, es que ha participado en la tángana del Parque Trillo.

Porque a estas alturas de la historia, tras 61 años de actos "espontáneos", los cubanos se dan cuenta de que los bafles y todo el sonido instalado en el Parque Trillo no llegó hasta allí de manera espontánea.

Reacción a la supuesta espontaneidad de la tángana del Parque Trillo. Foto: CiberCuba.

Tampoco se escapan de las críticas mordaces los seguidores del Partido Comunista, que se reunieron el domingo pasado en el Parque Trillo. Sus detractores, según el humor cubano, cuestionan la condición mental e intelectual de los asistentes a la supuesta concentración voluntaria.

Para La Coyuntura, existen diferencias morfológicas entre las personas con diferentes colores de piel y profesiones con los asistentes a la tángana comunista del Parque Trillo.

Meme que pone en duda la capacidad intelectual de los asistentes a la tángana del Trillo.

La concentración en el Parque Trillo en respuesta a los 400 artistas cubanos que protestaron el viernes 27 de noviembre en la sede del Ministerio de Cultura ha dado mucho de sí en la prensa generalista, pero también ha recorrido las redes sociales a golpe de meme.

