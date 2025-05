Cubana que se hizo famosa en Caso Cerrado reaparece tras video viral y calienta las redes: "La verdadera exactly soy yo"

La cubana Pilar Leguen, conocida por su explosiva aparición en el programa Caso Cerrado hace varios años, donde popularizó la frase “Exactly”, ha vuelto a encender las redes sociales tras protagonizar un video que se volvió viral en TikTok, donde se la ve pidiendo dinero en una calle de Miami.

“Pa’ que sepan, que la verdadera exactly soy yo y yo me llamo como quiera, y no busquen, que yo me subo en la loma y empiezo a tirar el polvo de la mosca bizca”, soltó Pilar con su estilo inconfundible en un nuevo video compartido en su cuenta de TikTok (@pilar.leguen), en el que se defiende con desparpajo de quienes dudan de su autenticidad.

El clip, que no ha tardado en viralizarse, ha desatado una ola de comentarios entre quienes recuerdan su paso por el show de la Dra. Ana María Polo y quienes se preguntaban por su paradero desde entonces.

La escena la muestra en lo que parece ser una situación de calle, un contraste marcado con el momento de fama que vivió en la televisión hispana.

Aunque algunos usuarios expresaron sorpresa al verla en esa condición, otros celebraron su espontaneidad y carisma intactos, reviviendo frases icónicas que marcaron un antes y un después en el folclore viral latino.

Desde su intervención en Caso Cerrado, Pilar ha sido protagonista de múltiples memes y videos en redes, especialmente por su pronunciación particular del inglés y su actitud desafiante.

Ahora, con esta nueva aparición, vuelve a posicionarse en el centro del debate digital y mediático, recordando que, al menos en lo viral, “la verdadera exactly” sigue siendo ella.

Preguntas frecuentes sobre Pilar Leguen y su reaparición en redes