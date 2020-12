Gloria Estefan confiesa que se contagió de coronavirus: "He sido una de las víctimas del COVID-19"

La reconocida cantante cubana Gloria Estefan ha publicado un vídeo en su perfil de Instagram en el que ha confesado a todos sus seguidores que se contagió de coronavirus.

"En las pasadas semanas he sido una de las víctimas del COVID-19", comentó primeramente la artista en su comunicado donde quiso compartir su experiencia además de hacer un llamado de conciencia a cada uno de sus admiradores ante la pandemia que aún azota a muchos países.

Pese a que ha estado en todo momento usando la mascarilla, cumpliendo con las medidas de seguridad adecuadas y con el confinamiento en casa, Gloria Estefan contó que acabó adquiriendo el virus la única vez que decidió socializar con los suyos en un lugar público.

La artista dijo que ocurrió cuando salió a comer a un restaurante con su familia, siendo la primera vez que lo hacía en mucho tiempo, por lo que quiso advertir del alto poder de contagio que posee el coronavirus.

"El 30 de octubre fue la única vez que salí. Fui a un restaurante exterior con cuatro familiares, todos éramos negativos, llevábamos mascarillas cuando estábamos en la mesa y cuando nos fuimos. Lo único que puedo imaginar que pasó es que una persona vino a mí cuando estaba comiendo, me tocó por el hombro, estaba muy cerca y no tenía mascarilla, me dijo cosas hermosas pero... eso es lo único que he hecho fuera de mi cuarentena", añadió la estrella de la música.

Gloria Estefan expresó que comenzó a notar que tenía coronavirus cuando la comida que le hacía su chef no le sabía absolutamente a nada y al otro día cuando le ocurrió lo mismo con su desayuno y una sopa."Me di cuenta de que tenía la COVID-19 cuando mi pobre chef fue mi víctima al decirle que el pollo que me hizo no sabía a nada", dijo.

Dos días después de experimentar los síntomas, la artista se asustó y se sometió a un test que acabó confirmado sus sospechas al dar positivo.

"El miedo es lo peor de todo esto. Pedí que me hicieran el test y el 8 de noviembre y di positivo. Me encerré en la segunda planta de mi casa por dos semanas lejos de todo el mundo", explicó.

La cantante agregó que afortunadamente el único síntoma que tuvo fue la pérdida del olfato y un poco de tos. "No puedo decir que me sienta mal, por suerte tengo un sistema inmunológico que siempre ha luchado porque lo he cuidado mucho", expresó.

Actualmente, Gloria Estefan se encuentra muy bien de salud y puede decir que ha ganado la batalla al coronavirus tras dar negativo a los test. No obstante, advirtió que no se debe bajar la guardia ante la pandemia y que hay que continuar cumpliendo con las normas de protección por el bien de todos.

"Tengo mucho por lo que estar agradecida. La pasada di dos veces negativo y la razón por la que no compartí esto antes es porque no quería que se preocuparan por mi, ni estropearles el Día de Acción de Gracias o quitarle atención a esos héroes que ponen su vida en riesgo cada día por nosotros", exclamó la artista.

