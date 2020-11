La cubana Gloria Estefan, una de las artistas de la lista musical favorita de Barack Obama

Barack Obama siempre se ha considerado un gran amante y defensor del arte en general, pero sobre, un fiel admirador de la música.

En varias ocasiones, el expresidente de los Estados Unidos ha hecho público sus gustos musicales a través de listas de reproducciones en las que ha incluido artistas de distintos géneros, lo cual demuestra además su inclinación hacia la diversidad melódica.

Ahora, el político ha compartido una nueva playlists con motivo a la publicación del primero de los dos volúmenes de sus libros autobiográficos, A promised land. Según comentó el propio Barack Obama, esta selección musical representa uno de los momentos más importantes de su vida y que no es otro que la etapa en la que ejerció la presidencia, la cual tuvo lugar entre los años 2009 y 2017.

Dentro de esta selecta lista podemos ver la inclusión de varias estrellas de la música como Paul McCartney, Stevie Wonder, Beyoncé o su esposo Jay-Z, pero también la aparición de una de las artistas cubanas con más proyección internacional: Gloria Estefan.

"La música siempre ha jugado un papel importante a lo largo de mi vida, y eso fue especialmente cierto durante mi presidencia", comenzó Barack Obama el texto que acompañó su publicación.

Luego añadió recordando sus encuentros con la artista isleña y otros artistas en la Casa Blanca: "Mientras revisaba mis notas antes de los debates, escuchaba "My 1st Song" de Jay-Z o "Luck Be a Lady" de Frank Sinatra. Durante nuestro tiempo en la Casa Blanca, Michelle y yo invitamos a artistas como Stevie Wonder y Gloria Estefan a realizar talleres vespertinos con jóvenes antes de realizar un espectáculo nocturno en el East Room".

"Y hubo todo tipo de actuaciones que siempre recordaré, como Beyoncé interpretando "At Last" para nuestro primer baile en nuestra inauguración, Paul McCartney dándole una serenata a Michelle en el East Room con, "Michelle" y Bob Dylan dándome una sonrisa antes de desaparecer. después de su interpretación de "Times They Are a-Changin". Así que en honor a que mi libro saldrá mañana, pensé en armar una lista de reproducción con algunas de esas canciones. Espero que lo disfruten", concluyó.

En su cuenta Twitter, Barack Obama añadió haciendo referencia a la administración que le acompañó durante su viaje como presidente y a la salida a la venta de su libro.

Durante varios años, Barack Obama ha dado a conocer sus preferencias musicales mediante este tipo de recopilaciones y en su mayoría ha habido lugar para algún que otro artista cubano.

En 2017, el expresidente de los Estados Unidos añadió el éxito Havana de Camila Cabello en su playlists, así como a otros cantantes latinos como J Balvin con su sencillo Mi gente.

En 2019, incluyó en sus canciones preferidas una versión de La vida es un carnaval interpretada por la cantante y compositora Angelique Kidjo y que luego popularizó la cubana Celia Cruz.

Su esposa Michelle Obama es también una fiel amante de la música y la incorpora a sus actividades diarias como es el deporte. La exprimera dama compartió a principio de 2020 la lista de reproducción que utiliza mientras realiza sus entrenamientos y en ella también se podía ver el nombre de Camila Cabello.

