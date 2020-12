Médico cubano responde a quienes juzgan a miembros del Movimiento San Isidro "por su forma de hablar o de vestir"

El médico cubano Leandro Castellanos Vivancos, que cumplió misión hace unos años en Sierra Leona para luchar contra el ébola, lamentó que algunas personas no valoren la lucha del Movimiento San Isidro por la forma de vestirse o de expresarse de algunos de sus miembros.

"Hay gente que me dice que les cuesta mucho trabajo creer en ellos, que si los muchachos visten así, que si hablan improperios. No todo es tan relativo en la vida y no podemos guiarnos por una manera de ser o de vestir. De lo primero que uno tiene que estar consciente no es de a quién le cree, sino a qué le cree, ¿a qué le está creyendo usted?", expresó en una directa en su cuenta de Facebook.

El doctor pidió a todas las personas que tienen este tipo de conflictos que recuerden que "la dictadura cubana es experta en camuflar, en editar, en cambiar, en desinformar a la población mediante los medios de difusión masiva y los poderes judicial y ejecutivo".

Castellanos señaló que siempre que alguien tenga el valor de expresar su verdad y de cuestionar a la dictadura cubana, va a ser víctima de críticas y asesinatos de reputación constantes, como arma del régimen para invalidar sus voces y sus luchas.

"Si usted tiene dreadlocks o anda ripiado o dice alguna obscenidad, usted es un antisocial. Si usted viste una camisa, un blazer de marca y una corbata, usted es de la CIA", advirtió.

"Yo creo que todo suma. Hay que tener un pensamiento propio y sentido común, y sumarse a todo el que condene una dictadura de 61 años", apuntó.

Asimismo, destacó que el hecho de vestir o hablar bien no es ninguna muestra de ser una buena persona o de tener buenas intenciones, como tampoco "decir un improperio significa que no sea cierto lo que se dice".

"Hay gente que ha llegado muy lejos gracias a su buena oratoria. Miren a Fidel Castro. Era un experto para manipular y para convencer. No se guíen nunca por eso", subrayó.

El doctor Castellanos, que actualmente vive en Chile, estuvo entre los cubanos que han protestado desde el país sureño en apoyo al Movimiento San Isidro y exigiendo libertad y derechos humanos en Cuba.