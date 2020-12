Yomil a El Chulo: "Quiero una Cuba sin represión y sin censura"

El reguetonero Yomil Hidalgo Puentes compartió con sus seguidores un mensaje en el que expresa su deseo de una Cuba “sin represión y sin censura”. El comentario formaba parte de un hilo abierto por el músico, en el que se quejaba por la suspensión de dos conciertos suyos programados en la provincia de Holguín.

“Todos merecemos una Cuba mejor, porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos”, expresó el músico en un post compartido en su cuenta de Instagram en el que contestaba un comentario del reguetonero El Chulo.

“Cuando vengas de gira pa aquí pa Estados Unidos quédate mano @yomil_champions”, le dice El Chulo a Yomil en un comentario publicado en la red social. “Por desgracia, en el único país del mundo que suceden esas cosas, y donde juegan y hacen lo que les da la gana con nuestro futuro es en nuestro país. Abajo La Dictadura Castrista”.

“Tienes mucha razón hermanito”, le contesta Yomil a El Chulo. “Pero también este es el patio donde uno nació y tiene a sus familias y amigos. Yo soy cubano igual que todo el que nació en esta tierra, y esta tierra es de todos nosotros. Por eso no puedo salir huyendo pensando que así voy a resolver todos los problemas”.

El intérprete de To' Gucci to' durako dice que lo que él quiere es “que todos podamos vivir en una Cuba tranquila y prósperamente. Y que todos podamos plantear opiniones sin miedo a ser reprimidos por el gobierno”.

“Mientras tanto no le voy a dar el gusto a ellos porque sé que eso es lo que muchos quieren desde hace mucho tiempo, quieren salir de mí así de fácil, que yo me levante un día y deje todo lo que me ha costado tanto trabajo lograr aquí, en el país donde yo nací y quiero vivir” afirma Yomil.

El mensaje de Yomil ha recibido críticas entre quienes lo comentan. Un usuario le reprochaba sus “bonitas palabras”, pero le recriminaba no haber hecho nada nunca por los cubanos. “¿Cuándo pediste algo para tus cubanos? Nunca. Sobre todo ¿cuándo denunciaste algo porque, por desgracia, en Cuba pasa de todo? Nunca. Entonces ¿cuál es la Cuba que tú quieres mi hermano?”, le pregunta el usuario de Instagram.

Por su parte, otro usuario comentaba: “Me gusto eso. Únanse, que en la unión está la fuerza. Ninguna dictadura puede contra 7 millones. Ustedes son el pueblo, y el pueblo manda”.

“A mí me parece que por lo menos está diciendo por privado lo mismo que en todas sus entrevistas. Al menos es coherente. No como El Chulo, que dice todo eso de la dictadura en sms y cuando fue al programa de Otaola no dijo nada y le daba curvas”, comentaba uno más en el hilo de la red social.