Yomil estalla por suspensión de dos conciertos suyos en Cuba: "No me llamen más hasta nuevo aviso"

El reguetonero Yomil Hidalgo Puentes anunció en una directa que no se presentará más en concierto en Cuba "hasta nuevo aviso", como respuesta a la reciente suspensión de dos conciertos suyos en la provincia Granma.

Yomil compartió con sus seguidores un mensaje en el que se declaró cansado de las dificultades y la “falta de profesionalidad” del mundo de la música en Cuba, y lanzó críticas contra funcionarios y productores a los que responsabiliza de no dejarle tocar en conciertos en vivo.

El reguetonero dijo que quiere una Cuba “sin represión y sin censura" según manifestó en su cuenta de Instagram. "Todos merecemos una Cuba mejor, porque Cuba no es de nadie, Cuba es de todos”, afirmó el reguetonero en su mensaje.

El cantante no tenía intenciones de volver a los escenarios, según él mismo declaró en el video compartido. La Covid-19 y la muerte de su compañero El Dany le habían disuadido de hacer actuaciones en vivo, pero recientemente le ofrecieron dar un par de conciertos en Holguín y decidió que los haría.

No sabe Yomil lo qué pasó, pero los promotores del gobierno le dijeron que se habían suspendido los conciertos por la situación epidemiológica. Esto llevó al reguetonero a lanzar un mensaje a los organizadores de conciertos: que no le llamen más para actuaciones hasta que todo no esté aprobado por “cultura, el gobierno y el partido”.

Según dice en su directa, todo el mundo ya está tocando y haciendo conciertos, pero con él no sabe qué pasa, pero no le autorizan. Menciona que él sigue pagando a su equipo y sus músicos a pesar de no generar ingresos por los conciertos, y que si no le dejan trabajar se afectan todas esas personas, no sólo él.

El mensaje de Yomil ha sido muy comentado en la red. Entre los comentarios recibidos, destaca el del reguetonero El Chulo, quien le dijo a Yomil que cuando vaya por Estados Unidos se quede y no regrese a Cuba. Un país, según El Chulo, que es el único en el que por desgracia suceden esas cosas. “Abajo la dictadura castrista”, terminó diciendo en su comentario.

“Tienes mucha razón hermanito”, le contestó Yomil a El Chulo. “Pero también este es el patio donde uno nació y tiene a sus familias y amigos. Yo soy cubano igual que todo el que nació en esta tierra, y esta tierra es de todos nosotros. Por eso no puedo salir huyendo pensando que así voy a resolver todos los problemas”.

El intérprete de To' Gucci to' durako dice que lo que él quiere es “que todos podamos vivir en una Cuba tranquila y prósperamente. Y que todos podamos plantear opiniones sin miedo a ser reprimidos por el gobierno”.

“Mientras tanto no le voy a dar el gusto a ellos porque sé que eso es lo que muchos quieren desde hace mucho tiempo, quieren salir de mí así de fácil, que yo me levante un día y deje todo lo que me ha costado tanto trabajo lograr aquí, en el país donde yo nací y quiero vivir” afirmó Yomil.

El mensaje de Yomil ha recibido críticas entre quienes lo comentan. Un usuario le reprochaba sus “bonitas palabras”, pero le recriminaba no haber hecho nada nunca por los cubanos. “¿Cuándo pediste algo para tus cubanos? Nunca. Sobre todo ¿cuándo denunciaste algo porque, por desgracia, en Cuba pasa de todo? Nunca. Entonces ¿cuál es la Cuba que tú quieres mi hermano?”, le preguntó el usuario de Instagram.

