Sharon Fonseca se derrite al ver a Gianluca Vacchi alimentando a su hija: "Hace enamorarme cada día más de ti"

Gianluca Vacchi y Sharon Fonseca no caben en sí de la felicidad que viven desde que llegó a sus vidas su hija Blu Jerusalema, fruto de su amor. Si ambos disfrutaron al máximo de la dulce espera, no es nada comparado con como están tras recibirla y poder sostenerla en sus brazos. Pero más allá de llenar la vida de sus papás de alegría y felicidad, la pequeña ha conseguido algo que parecía imposible: unirles aún más.

Así lo confesó la modelo venezolana este fin de semana cuando compartió un vídeo en el que vemos al excéntrico italiano con Blu Jerusalema en brazos mientras le da el biberón. Una imagen que logró hinchar aún más el corazón de Sharon, a quien se le cayó la baba al ver al padre de su hija sosteniéndola.

"Verte sosteniendo mi corazón me hace enamorarme cada día más de ti... mi pequeña es muy afortunada de tenerte", escribió la feliz y orgullosa mamá junto al dulce vídeo.

Blu Jerusalema se ha convertido en el motor de la vida de sus padres y desde que llegó es la gran protagonista de las redes sociales de ambos, quienes todavía no se han animado a mostrar su rostro al mundo. Pero eso no impide que no esté presente en cada una de sus publicaciones, aunque no siempre de manera explícita.

Este fin de semana, también Gianluca acudió a Instagram para preguntarle a sus followers a quien creen que se parecerá la pequeña, si a él o a Sharon. Una respuesta que ellos dos tienen claro, aunque no están de acuerdo...

Mientras que el italiano desea y espera que se parezca a la mamá, ella quiere se parezca al papá. ¿Y tú? ¿A quién crees que se parecerá en un futuro?

Puedes seguir a CiberCuba Entretenimiento en Facebook, Instagram o Youtube.