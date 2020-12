Juan Guaidó hace consulta callejera en Venezuela: "¡Yo no me rindo!"

El líder de la oposición de Venezuela, Juan Guaidó, organizó una consulta popular para exigir el cese del mandato de Nicolás Maduro y en rechazo a las recientes elecciones legislativas.

"No estamos solos, estamos juntos, unidos y movilizados en las calles de Venezuela ejerciendo nuestro rol en este proceso. ¡Yo no me rindo! ¡Seguimos adelante!", escribió Juan Guaidó, en la red social Twitter.

La consulta se realizó este sábado de forma presencial, pero se inició de modo virtual desde el lunes, utilizando una página web y las aplicaciones móviles Telegram y Voatz. Los organizadores pretenden llegar a 7 millones de venezolanos, muchos de ellos radicados en el exterior.

La participación virtual el lunes Guaidó la consideró como increíble, por la cantidad de venezolanos que se sumaron. El miércoles dieron un paso más instalando mesas itinerantes en todo el país para ayudar a los ciudadanos a manifestarse y poder superar fallas técnicas de las dos primeras jornadas de la consulta.

El jueves, se produjo el llamado de la oposición venezolana a la diáspora. Era una petición de respaldo a la consulta. Freddy Guevara, miembro del Comité Organizador de la Consulta pidió a los ciudadanos en el exterior respaldar a los venezolanos que todavía luchan en el país. "Necesitamos su ayuda”, dijo.

Además, los organizadores de la consulta popular han coordinado para el cierre de la jornada, una gran manifestación en las calles contra el régimen de Maduro, según indicó Infobae.

El parlamento, presidido por Guaidó, aprobó en noviembre las preguntas que serían llevadas a la consulta popular.

Los ciudadanos encuestados deberán responder si desean la salida de Nicolás Maduro del cargo, si rechazan el presunto fraude de las elecciones parlamentarias denunciado por Guaidó y si desean gestiones ante la comunidad internacional que ayuden a un cambio de gobierno en su país.

Según indica Reuters, no se trata de una consulta ciudadana vinculante, ni de consecuencias inmediatas. Su objetivo es mostrar la fuerza de la oposición en medios y redes sociales.

Guaidó es reconocido como presidente interino de Venezuela por casi 60 países.

En las elecciones del pasado domingo los chavistas se alzaron con la victoria, pero con un porciento de electores menor al de jornadas anteriores de comicios parlamentarios. Solo participó el 31% de los 20,7 millones de electores inscritos.

Nicolás Maduro ha indicado al respecto que ninguna consulta por internet tiene rango constitucional ni valor legal.