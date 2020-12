Wisin responde al cantautor cubano Pablo Milanés sobre sus duras críticas al reguetón

El reguetonero Wisin respondió a Pablo Milanés sobre sus criterios respecto al reguetón. "Espero que próximamente cambie de opinión y que pueda empezar a ver la música y el arte desde otro punto de vista", dijo el cantante del género urbano.

Juan Luis Morera Luna -más conocido por su nombre artístico Wisin- es un reguetonero muy popular, con 24 años de carrera artística y de origen puertorriqueño. Su respuesta a Pablo Milanés viene por una pregunta que le hiciera el periodista Camilo Egaña en una entrevista para CNN.

Egaña hizo referencia a una intervención de Pablo Milanés en el 2019, en que decía que el cantautor cubano aseguraba que el reguetón no es música sino recitar cosas groseras.

"Siempre que algo va caminando hacia el éxito va a tener oposición, pero nosotros tenemos que practicar la tolerancia. No nos podemos molestar por todas las cosas que dicen que no nos gustan, porque entonces no estamos siendo tolerantes" expresó Wisin a Egaña.

Pablo Milanés ha mostrado su rechazo al género urbano en varias ocasiones. Es defensor de la diversidad cultural, especialmente en la música, pero un compositor celoso, especialmente con la calidad poética de las letras.

"A esa persona le digo que en el caso de nosotros, mío, de mi empresa, todo lo que hacemos es tratar de hacer cosas grandes, tratar de evolucionar. Obviamente no todo lo hemos hecho bien, pero siempre tratamos de crecer, de buscar esa manera de hacer lo correcto de manera profesional, de trabajar con grandes artistas no tan solo del género urbano sino de podernos fusionar con otros géneros. Esa es nuestra intención", explicó Wisin en su respuesta.

El reguetonero reconoce que a mucha gente puede no gustarle el género urbano, pero que como artistas trabajan cada día para hacer cosas diferentes, evolucionar, y hacerlo bonito. Él asegura que lucha por llevar una energía correcta, porque cree que hace mucha falta eso en el mundo.

"Puedes decir lo que quieras y opinar lo que tu quieras, es válido, pero siempre y cuando lo digas de una manera correcta, con respeto. En el caso mío las críticas negativas también las tomo para poder pensar qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal", comentó en la entrevista.

Desde el 2017 los pronunciamientos de Pablo Milanés sobre el reguetón ocupan titulares. En una ocasión señaló que sufre mucho porque durante toda su vida ha intentado rescatar la poesía para la obra popular, pero los medios de comunicación terminan imponiendo otras cosas, que el considera de menor calado.

Wisin dijo que envía sus respetos a Pablo Milanés y que espera que próximamente el cantautor cubano cambie de opinión y que pueda empezar a ver la música y el arte desde otro punto de vista.

