“No soy fan, pero hoy aprendí a apoyar a Cuba”: Influencer cubano Oyacito conoce a Yailin y se rinde ante Bebeshito en Miami Bash

El influencer cubano Gino Montalvo, conocido también como Oyacito Rey de Reyes, fue una de las grandes sensaciones del Miami Bash 2025, celebrado el 3 de mayo en Miami. Carismático como siempre, fue recibido con cariño por fans y artistas por igual.

Con más de 645 mil seguidores en Instagram, Gino se ha convertido en una figura clave del entretenimiento cubano en redes sociales, y su paso por este evento lo volvió a confirmar.

Desde los camerinos hasta el área VIP en la tarima, vivió una noche llena de encuentros especiales con figuras como Yailin La Más Viral, Farina, Wisin y el cubano Oniel Bebeshito, disfrutando cada presentación bien cerquita del escenario.

En sus redes compartió varias imágenes y mensajes cargados de emoción: “Una noche hermosa y bendecida. Latinos haciendo historia nuevamente. Gracias, gracias, gracias. Cuba en la casa.”

Su encuentro con Yailin fue uno de los más comentados, y lo expresó con un mensaje directo y encantador: “Qué lindo conocerte, hermosaaaaa @yailinlamasviral.”

También dedicó unas palabras a Bebeshito, dejando claro que, aunque no es su estilo musical habitual, quedó sorprendido por la energía y el talento del joven artista cubano: “No soy fan de este tipo de música, pero aprendí que hay que apoyar, y más si es Cuba… No me arrepiento.”

La respuesta del público no se hizo esperar. En los comentarios de su publicación, seguidores le dejaron mensajes como: “Lindo tú, por regalarnos tantos momentos únicos e inolvidables”, “Qué lindo la gente como te ama, eso solo se lo gana alguien que está haciendo bien su trabajo”, “Tienes un pueblo, men. Bendiciones y mucho éxito”, “Eres único y natural. Te lo mereces”. Hubo incluso quienes, entre risas, le pedían que visitara Cuba: “¡Es un amor! Como desearía que vinieras a Cuba, Gino. Me haría miles de selfis contigo.”

Y aunque no faltó algún comentario discordante, la ola de cariño fue tan fuerte que solo reafirma lo que ya es evidente: Gino Montalvo se ha ganado un lugar especial en el corazón de miles, representando a Cuba con orgullo y autenticidad dondequiera que va.

