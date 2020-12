Opositor cubano Manuel Cuesta Morúa detenido arbitrariamente tras incumplir un orden de la policía

El opositor cubano Manuel Cuesta Morúa, presidente del Partido Arco Progresista, aseguró que la Policía lo detuvo durante seis horas en el interior de una patrulla por desobedecer una orden que calificó de ilegal.

"El día 11 (de diciembre) salí de mi casa y no me percaté que tenía esa guardia montada y me llevaron a la estación de Alamar", contó Cuesta Morúa a Martí Noticias a través de una llamada telefónica.

El líder socialdemócrata aseguró que estuvo seis horas frente a la estación de la Policía y pasado ese tiempo fue liberado.

"Supuestamente me habían retenido por desobedecer un orden que yo nunca supe que se me había dado. Según esa orden yo no podía salir de mi casa ese día", mencionó el opositor cubano.

Agregó durante su llamada telefónica que aunque lo hubiera sabido, él iba a salir de la vivienda porque esas órdenes son ilegales.

"El motivo real fue que participé, junto a otros cubanos, en un encuentro virtual con el Parlamento Europeo sobre la aplicación del Diálogo Político Político y de Cooperación que firmaron el Gobierno de Cuba y la Unión Europea", aseguró Cuesta Morúa.

Al igual que el líder del Partido Arco Progresista, otros activistas y opositores no solo tenían prohibido salir de casa, sino que reportaron un corte en los servicios telefónicos.

A pesar delos intentos por impedir que estos cubanos participaran en el encuentro organizado por el Parlamento Europeo, previendo que el Gobierno de la isla tomaría medidas de represión, se grabaron las intervenciones y el único que pudo hacerlo en vivo fue Dagoberto Valdés.

El Partido Arco Progresista de Cuba es un partido político de Cuba, de ideología socialdemócrata, fundado el 20 de julio de 2008.