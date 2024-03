Seguridad del Estado amenaza a activista cubano exiliado

La Seguridad del Estado (SE) del régimen cubano amenazó al activista Magdiel Jorge Castro, exiliado en España, al que advirtió que ese país es “chiquito” y le aseguró que iba a pagar por su activismo “porque no hay dónde esconderse”.

A través del conocido troll Guerrero Cubano, los represores del régimen totalitario enviaron un mensaje que amenaza la integridad física y la vida de un activista pacífico de la sociedad civil cubana al que la SE teme por su visibilidad en redes sociales.

No es la primera vez que los sicofantes de la dictadura cubana arremeten contra Magdiel, un activista por la democracia y los derechos humanos en Cuba, que fue coordinador de la plataforma Archipiélago y uno de los promotores de la Marcha Cívica por el Cambio del 15N.

Biólogo de formación y uno de los tuiteros de mayor alcance en las redes sociales de los cubanos, Magdiel es también miembro del equipo de CiberCuba y reside en España después de haberlo hecho en Uruguay y Bolivia, de donde fue expulsado por presiones de la SE en contubernio con las autoridades de ese país bajo control del Movimiento al Socialismo (MAS), aliado de La Habana.

Reconocido por su claridad al denunciar la dictadura cubana, así como por la lucidez de sus argumentos y la educada frontalidad con la que los esgrime, Magdiel es también un luchador por los derechos de la comunidad LGTBI en Cuba, a la que pertenece orgulloso.

Sin embargo, en su último ataque contra él, la SE ha vuelto a referirse a ello con desprecio y con el discurso homófobo que siempre ha caracterizado a la cúpula dictatorial cubana, por mucho que haya intentado travestirse en los últimos tiempos de “gay friendly”, con el nuevo Código de las Familias y las “maricongas” de Mariela Castro.

Este jueves, el “valiente” Guerrero Cubano (que oculta su identidad, al parecer, para no infundir todavía más miedo) intentó vincular a Magdiel con presuntos políticos corruptos, tramas de narcotráfico y agencias anticubanas, como suele hacer con todos los opositores y activistas cuyas repercusiones teme el régimen cubano.

Pero, una vez más, lo hizo con su estilo inconfundible, ese que, según Arleen Rodríguez Derivet, periodista oficialista y amiga del gobernante Miguel Díaz-Canel, hace a Guerrero Cubano merecedor de ser declarado como youtuber del año.

“¿Eh, muñequito de peluche, tú no sabías lo del vínculo con el narcotráfico?... Oye, por cierto, ese día estabas muy nervioso, Mandy, ni querías comer. Y para colmo hasta reconociste (…) que lo tuyo desde chiquito son los yaquis. Sí, Mandy, sí. Te he respirado en el cuello. Te he dado el agua, te he dado el vino que bebes, te he dado el corte de carne que te comes”, dijo el troll, dejando ver lo atento que sigue su caso y sus declaraciones en redes.

En otro momento, el represor pretendió intimidar a Magdiel anunciándole un programa completo dedicado a él. “Tu programa especial viene pronto y créeme, Mandy, que las vas a pagar todas. No hay donde esconderse en el sistema solar”.

El activismo y la libertad de expresión “se pagan”, dijo Guerrero Cubano, reprochando los mensajes de Magdiel tras las recientes protestas del 17M. “Desde el domingo, e incluso días antes, al muñeconcito lo activaron”, dijo despectivo.

“Ay, Mandioca, Mandioca, Mandioca, que no pones una, ¿eh? Recuerda, Mandioca, que España es chiquitica y es difícil esconderse. Eso sí, excepto debajo de la cama del oficial de la embajada gringa que te atiende. Oye, y te lo repito, muñeconcito, no llores, ¿eh? Que todos sabemos lo nervioso que te pones”, volvió a injuriar el aguerrido troll de la dictadura.

Ese que Rodríguez Derivet propuso como “youtuber del año” no dejó pasar la oportunidad de cometer una bajeza más (“voy a ser ético al respecto”) y señaló a Magdiel como enfermo de un “virus provocado por tu promiscuidad y por no protegerte”.

“Estás tomando muchos antirretrovirales. Mandioca, deja la promiscuidad y protégete. Claro, claro que lo sé todo de ti. Y claro que las vas a pagar y que no hay donde esconderse”, concluyó amenazante el “fuenteovejuna” de Rodríguez Derivet.