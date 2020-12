Esteban Morales critica el asedio de la Seguridad del Estado a los manifestantes de San Isidro: Es represión dictatorial

El economista cubano y académico de la Universidad de La Habana, Esteban Morales, criticó el asedio continuo de la Seguridad del Estado hacia los acuartelados en San Isidro, y lo tildó como “represión dictatorial”.

Morales dio a conocer lo anterior hoy en dos publicaciones de su página personal de la red social de Facebook que fueron eliminadas después de unas horas.

“Queridos, me dicen que el incidente de San Isidro no ha terminado porque todavía permanecen gentes reprimidas que no pueden salir a la calle. Si no es cierto, que una autoridad oficial lo desmienta. Si es cierto, que terminen con eso que es inconstitucional.No es legal y va contra los derechos humanos. Si son delincuentes métanlos presos, sino terminen con eso”, escribió el economista en su primer post.

Captura de pantalla de Facebook / Esteban Morales

Ante las reacciones a esta primera publicación, Esteban Morales replicó con una segunda más extensa: "Acabo casi de poner un post, en el que digo que San Isidro ya termino.Y algunas personas en las que creo, me dice que no.Que hay gente reprimida, que no la dejan salir de su casa,con argumentos triviales.No son como tales delincuentes, ni se les puede adjudicar ningún delito.Y yo me pregunto ¿Qué es eso? ¿De dónde vienen esas órdenes?”

El economista comentó indirectamente el video de la detención del escritor Carlos Manuel Álvarez ayer lunes 14 de diciembre frente a su familia por parte de agentes de la Seguridad del Estado.

“Acabo de observar una discusión en Cárdenas, mi pueblo, una discusión entre una familia y un policía, por demás sin uniforme, sin argumentos también, que no quiere dejar salir a alguien de su casa. Si eso es cierto, están reprimiendo innecesariamente y esas ordenes, de donde vengan, no tienen razón de ser”, agregó Morales.

Captura de pantalla de Facebook / Esteban Morales

“Eso es inconstitucional, falta a los derechos humanos, es represión dictatorial, nadie tiene derecho a hacer eso, tenga la autoridad que tenga. Si es cierto que eso se está haciendo, parecemos una república fallida, un régimen político represivo y dictatorial”, subrayó el economista.

“Si continúan haciendo eso, bórrenme de la lista de los revolucionarios, entrego el carnet del partido y me quedo en mi casa sin hacer nada.Terminen ya con eso, que es inmoral, contrarrevolucionario, va en contra de la ética revolucionaria que he defendido siempre y por la que estoy dispuesto hasta jugarme hasta la vida”, concluyó.

Esteban Morales es un economista cubano que pertenece al Centro de Estudios Hemisféricos y sobre Estados Unidos de La Universidad de La Habana (CESHEU) en La Universidad. Además, es miembro de la Unión Nacional de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) y de la Sociedad Económica Amigos del País (SEAC).

Morales es conocido por tener un blog personal de publicaciones donde defiende posturas oficiales del gobierno cubano en temas como las relaciones Cubas-Estados Unidos, la economía norteamericana. Aunque también son conocidas sus posturas críticas ante el racismo en Cuba y la corrupción de la burocracia cubana.