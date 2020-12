Cardi B le regala un exclusivo Lamborghini dorado a Offset por su 29 cumpleaños

Los regalos de cumpleaños son una tarea que se toman muy en serio Cardi B y Offset. La pareja de raperos no escatima en gastos a la hora de obsequiar al otro cuando llega la fecha de sus aniversarios y así pasó este lunes 14 de diciembre, día en el que el integrante de Migos cumplió 29 años.

El rapero celebró su cumpleaños con una multitudinaria fiesta en la que no faltaron las sorpresas. Y la más grande se la llevó gracias a su esposa, la intérprete de éxitos como WAP o I Like It quien le regaló, ni más ni menos que, un exclusivo Lamborghini Aventador SVJ dorado.

Durante la celebración, la rapera le cubrió los ojos a su marido y salieron al exterior para poder entregarle este lujoso regalo. Un momento que quedó inmortalizado. Y gracias a ello podemos decir que Cardi B acertó de lleno con el auto de lujo, ya que la reacción de Offset no deja lugar a dudas: ¡le encantó!

Este lujoso auto estaría valorado en 600 mil dólares y solo existen 63 en el mundo como este, según contó el mismo rapero en las stories donde le agradeció a su chica este detalle.

Los raperos están acostumbrados a hacerse está clase de regalos en sus fechas señaladas. El pasado septiembre, por el cumpleaños de la cantante, Offset regaló un Rolls Royce personalizado a la madre de su hija Kulture.

