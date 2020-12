Robertico Carcassés pide libertad de expresión en Cuba en su nueva canción

El músico cubano Robertico Carcassés, director de la banda Interactivo, estrenó este jueves “Pero”, un tema bailable y desenfadado en el que pide abiertamente “libertad de expresión” y sugiere a los cubanos que respeten sus diferencias y se quieran a pesar de ellas.

"Este tema se llama: Pero, dedicado a todos los cubanos, especialmente a mi tía María Eugenia y a mi tío Iván", escribió el músico en Facebook.

Efectivamente, el tema comienza con una alusión a esos familiares, a los que separa la ideología pero que Carcassés dice querer por igual a pesar de sus diferencias.

“Yo tengo una tía que es fidelista y tengo un tío que es trumpista”, dice el músico, y recalca que a ambos los quiere con el corazón.

No falta en “Pero” -cargado de frases significativas y juguetones dobles sentidos- alusiones tan directas a la actualidad cubana como la cola del pollo o la referencia al “Ministerio” (el de Cultura, por supuesto).

“Soy revolucionario, también soy de la contra, solo son direcciones del reloj. Soy cubano libre siempre doy la cara. No soy de la CIA ni del G2”, aclara.

En la letra, Carcassés celebra el poder unitivo de la música y comenta que en sus conciertos ha visto lo mismo a Fernando (Rojas), también a Luis (Manuel Otero) y a Carlos Manuel (Álvarez).

El músico no pierde la oportunidad, él mismo, de ejercer la libertad de expresión al comentar que "en la vida no hay nada que no se resuelva con música y marihuana”, frase subidísima de tono para los censores en un país en el la marihuana no solo está prohibida, sino que además se niega incluso el uso medicinal del cannabis.

En su planteo de soluciones para los cubanos, Carcassés es claro, sugiere “asociación por afinidades la mejor opción y con libertad de expresión”. Añade, igualmente, que “con amor y responsabilidad todos somos una misma cosa: cubanidad”.

"¿Quién puede definir lo que es Arte, Comunismo o Revolución? Nadie tiene el derecho a dictar su significado, y mucho menos imponerlo a la fuerza. Eso (me parece) no es lo más importante aquí, o sí", publicó Carcassés en Facebook el 23 de noviembre, en pleno acuartelamiento de un grupo de cubanos en la sede del Movimiento San Isidro.

El músico incluso comentó entonces de forma directa la discusión de Denis Solís con el policía, que acabó suponiendo para el joven rapero una arbitraria condena de ocho meses de cárcel.

"En el vídeo se ve a un muchacho insultando a un policía que está violando la ley. Luego, en otro vídeo, está en lo que parece un interrogatorio de Día y Noche, muy cheo. Todo el mundo habla en su nombre, pero él no ha podido hablar, con libertad para decir lo que piensa. Su reacción a la invasión de su casa es muy cubana, y, el que no quiera que lo insulten tiene que empezar por respetar al otro, piense como piense", concluyó Robertico Carcassés, no sin antes acompañar su reflexión de una hermosa imagen de sus dos hijos, y este pie de foto: "una noche cualquiera, cerca de San Isidro".