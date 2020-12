Decreto Ley de Bienestar Animal en Cuba será sometido a votación en febrero de 2021

Oscar Manuel Silvera, ministro cubano de Justicia, informó durante un encuentro de la Asamblea Nacional del Poder Popular que el decreto de Bienestar Animal será sometido a aprobación en la reunión del Consejo de Estado correspondiente a febrero de 2021.

Ante el reclamo de muchos ciudadanos por una ley que proteja a los animales de la Isla, el pasado año el Ministerio de la Agricultura de Cuba (MINAG) emitió una nota informativa donde dejaba entrever una voluntad de establecer leyes que regulen el cuidado de los animales en espacios públicos de la Isla.

"Durante el proceso de Consulta Popular para la creación de la nueva Constitución de la República se generaron múltiples opiniones con relación a la protección y cuidado de los animales. A partir de ello, y como expresión de esa voluntad popular, se reforzó la obligación del Estado en la protección y conservación de un medio ambiente sano, lo cual incluye la responsabilidad en el cuidado y bienestar de los animales en su relación directa con las personas. La Carta Magna reflejó así mismo en su artículo 90 inciso j, que entre los deberes de todo ciudadano cubano, se encuentra el de proteger la fauna y velar por la conservación de un medio ambiente sano", apuntaba el documento.

La nota emitida por el MINAGRI aseguraba que la sanidad del medio ambiente era una prioridad estatal, y en ella se incluye el bienestar de los animales.

"En una sociedad como la nuestra, el centro es el hombre y las garantías para su desarrollo individual y colectivo; para ello se seguirá avanzando en lograr una relación armónica con el medio ambiente y cada uno de los componentes que lo integran", indica el comunicado.

También se dió a concocer que un grupo de especialistas cubanos tenía en proceso de consulta un proyecto de ley que refleja derechos y deberes de los ciudadanos para con los animales, y que contiene medidas punitivas contra quienes incumplan el cuidado y protección de animales domésticos, acuáticos, de trabajo, para la educación, actividades deportivas y los utilizados en las investigaciones biomédicas.

No obstante, el gobierno de la Isla sigue aplazando el día en que finalmente una ley aparecerá en la Constitución, un reclamo que piden cada día cientos de animalistas.

En enero de este año el gobierno dijo que para el mes de noviembre aprobaría una política de bienestar animal, pero indicó que se postergaba el debate sobre un decreto-ley.

Incluso el gobernante cubano Miguel Díaz-Canel dijo este año que su Gobierno trabajaba "con seriedad" en lo que definió como "temas sensibles: matrimonio igualitario, homofobia, racismo, violencia de género, bienestar animal..."

Ante el aplazamiento de la ley de protección animal, los activistas comienzan a reaccionar indignados, pues es este una exigencia necesaria en un país donde la violencia de mantiene en completa impunidad.

"¡Basta ya de reunirse para cosas que se han dicho miles de veces! LEY YA. ¡No hay tiempo! ¿Cómo no pueden comprender la urgencia de legislar YA?", dijo la activista Valia Rodríguez.

Por su parte, la animalista Nathalie Osorio expresó ante la noticia: "No hay tiempo, no hay más tiempo. Urge una ley, ¿cómo es posible que no comprendan la urgencia?".

El reclamo de los animalistas cubanos se ha hecho más consistente desde que el 11 de noviembre de 2019 se manifestaran contra el maltrato animal frente a Higiene y Epidemiología en La Habana, Zoonosis, una protesta que luego derivó en un encuentro con las autoridades del Ministerio de Salud Pública (Minsap).

Los temas que sobresalieron durante esa reunión fueron la recogida de perros que no representan peligro, el programa contra la rabia y de cómo contribuir mejor a este, sin matar animales sanos, así como del carácter inhumano del sacrificio con estricnina y de la utilidad de las esterilizaciones como método correcto de disminuir poblaciones callejeras.