Cubano a la prensa oficial: “Das muerte a la verdad y ensalzas la mentira”

Un narrador y poeta cubano ha enviado un mensaje a la prensa oficial cubana, a la que critica por no sumarse a los acontecimientos que vive lo que él denominó “la nueva Cuba”, y de mantener una actitud servil y sumisa hacia el régimen.

Ghabriel Pérez, quien reside en su natal Holguín, publicó un texto en el muro de Facebook de la revista digital ‘La Hora de Cuba’, en el que acusa a los periodistas estatales quedarse “en la caverna” y en “la habladuría”.

“Tu puño no es de victoria. Es de golpe. Su rebote de culpa será tu perdición. No tienes cómo callarme. Noo. Nooo. Noooo. No tienes como callarnos”, escribió.

“Seguirás armando escarceos y sembrando intrigas. Creerás que triunfas. Harás tribunas. Pero cada vez será más evidente tu pérdida de gente, tu pérdida de mundo”, añadió.

Ghabriel Pérez es uno de los tantos cubanos a quienes les indigna la posición de la prensa oficial cubana ante hechos como la apertura de las tiendas en moneda libremente convertible, la represión a los huelguistas del Movimiento San Isidro (MSI) y el desprecio y engaño de las autoridades a los cientos de artistas que acudieron a protestar al Ministerio de Cultura en noviembre.

Para el intelectual, los medios de comunicación del régimen no son más que una caricatura: la vergüenza del Apóstol.

“Y tú eres, prensa oficial, un muro únicamente incómodo. Lo obsoleto. La rabia de quien te lee. La ira de quien te ve mover los labios para emitir juicios, ofensas, calumnias... Tu misión es defender, aplacar, morir por la verdad. Pero tú, prensa oficial, das muerte a la verdad y ensalzas la mentira. Y por tanto, matas. Fulminas sueños. Fulminas esperanzas. Fulminas juventudes”, afirmó.

“Tú te pierdes el momento definitivo. El instante preciso. La instantánea de éxito. El mensaje que anuncia la hora de todos. La hora de la luz. La hora del amor. ¡La Hora!”, concluyó.

Desde que en noviembre pasado, miembros del Movimiento San Isidro se declararan en huelga de hambre en protesta por el encarcelamiento del rapero Denis Solís, los medios de comunicación oficialistas cubanos se han dedicado a desacreditarlos mediante mentiras e insultos, presentándolos como personas incultas que son financiadas por el Gobierno de Estados Unidos.

Una de los huelguistas, la reportera de CiberCuba Iliana Hernández, fue calumniada en la edición nocturna del Noticiero Nacional de Televisión, que dedicó un segmento, conducido por el periodista Humberto López, a atacara, llamándola “una de las participantes de la farsa de San Isidro”.

Como respuesta, la activista lo calificó de “payaso del circo comunista que se dedica a decir mentiras”.

“La única solución a nuestros problemas, Humberto López, es sacarlos a ustedes del poder, mentirosos manipuladores, 61 años de mentiras. Cuba democrática no más comunismo, el comunismo=mentiras”, dijo Hernández en su muro de Facebook.

Las mentiras de los medios oficiales no calan en la ciudadanía, que acude cada vez más al periodismo independiente para informarse de lo que realmente sucede en el país.

Por otra parte, la prensa estatal continúa tratando de presentar un falso apoyo de la población a medidas tremendamente impopulares, en medio de una grave crisis económica y una mayoritaria preocupación por el programa de ordenamiento monetario que entrará en vigor en enero.

Recientemente, un reportaje de la televisión sobre la inminente subida del servicio eléctrico mostraba testimonios de cuatro residentes en Granma, quienes parecían estar todos de acuerdo en que se trata de una medida necesaria que hay que defender, sin olvidar sus críticas a los derrochadores.

En ningún momento ninguno de los entrevistados dejó traslucir ni un ápice de molestia o inquietud, como han sido las numerosas reacciones que se han vertido en las redes sociales, muchas en forma de graciosos memes, que revelan desde la decepción hasta la rabia generalizada.