Reportaje de la Televisión Cubana muestra solo opiniones favorables a la subida de la tarifa eléctrica

La Televisión Cubana ha atentado nuevamente contra su maltrecha credibilidad al no presentar en un reportaje sobre la inminente subida de la tarifa eléctrica en la isla ni un solo criterio contrario o al menos cuestionador de la medida.

“Ciudadanos apoyan nueva tarifa del consumo eléctrico” fue el complaciente nombre escogido por Canal Caribe en YouTube para titular un reportaje que confirma cómo los medios de prensa oficialistas viven en una realidad paralela; en este caso bien distante de la que inunda por estos días las redes sociales en torno al tema de la subida del precio de la corriente en Cuba.

Ningún rastro hay en el reportaje del universo de reacciones que van desde la más expectante preocupación hasta la más encendida indignación, pasando por los memes, que vehiculan la frustración y la rabia en risa. Los cuatro entrevistados -residentes en la provincia Granma-echan mano de los argumentos que viene repitiendo en las últimas jornadas Marino Murillo, para quien las críticas a la nueva tarifa es simplemente “un problema cultural”.

Uno de los entrevistados dice que se trata de “una medida que se debía haber tomado hace rato porque así nos obliga a nosotros los ciudadanos cubanos a ser más conscientes en el sentido de ahorrar”, y añade que se trata de una medida evaluada “por diferentes sectores del Estado que han tenido en cuenta una serie de factores que traen consigo que el país mejore económicamente”.

Otro señor argumentó que él encuentra correcta la subida porque le han incrementado tres veces su salario, y asegura que está convencido de que no le “subirá tres veces el gasto de corriente”. “La diferencia entre el salario que yo voy a devengar y lo que yo devengo ahora me va a a dar para para pagar la luz igual que como la pagaba antes”, concluye.

“Yo creo que la gente va a tener un poco más de conciencia a la hora del consumo, principalmente la familia tiene que saber ahorrar y saber cómo hacer las cosas en conjunto todos para poder sobrellevar por lo menos los primeros tiempos, hasta ver hasta ver cómo se balancea la cosa”, afirma una mujer.

No han faltado las críticas a los derrochadores e incluso a la sugerencia de similares medidas para el gas y el agua.

El último de los entrevistados concluyó que “siempre van a existir los criterios, unos desfavorables otros favorables”, pero llamó “a pensar realmente el sacrificio el sacrificio que hace el Estado para mantener todos los recursos y todos los bienes se necesitan”.

Como es de imaginar, los reacciones a tales argumentos no se hicieron esperar. “La Tv Cubana siempre salen con el mismo libretos. Todos están de acuerdo es una felicidad un paraíso"; "pueblo sumiso...es una lástima que existan ese tipo de personas que no pueden levantar la cabeza y ver más lejos”, “¡qué descarados son! Porque tres salieron hablando con miedo en Granma dicen que el pueblo lo acepta; “Perdónalos, Señor, no saben lo que dicen”, escribieron algunos internautas.

“En todo el mundo la gente critica al gobierno y protestan cuando le suben los precios de la electricidad y los productos básicos. En Cuba no, en Cuba el pueblo 'apoya' esas medidas que va contra él mismo. En Cuba hay un teatro de absurdo...”, concluyó otro.

En los últimos días, gran cantidad de cubanos han manifestado en las redes sociales su descontento y preocupación ante la subida por tramos del precio del servicio eléctrico, aprobada por decreto publicado en la Gaceta Oficial, como parte del programa de ordenamiento monetario del país.

El aumento de la tarifa eléctrica, que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2021, afectará en especial a personas que posean gran variedad de equipos electrodomésticos (sobre todo aires acondicionados), así como a los cuentapropistas y arrendatarios de negocios privados.

Con la subida del precio de la electricidad, quienes consumen 100 kw en Cuba lo pagarán a 40 centavos. En cambio, quienes estén en el tramo de consumo de 301 a 350 kw pagarán el kw a 7.50 pesos, y así hasta pagar 25 pesos el kw en el tramo más alto de la subida.

Marino Murillo, jefe de la Comisión de Implementación de los Lineamientos, en declaraciones a la Televisión Cubana, en su Cruzada para hacer entender a los cubanos la subida de precio, además de achacar la preocupación que ha despertado el tema a un “problema cultural”, recomendó “reenfocar” la economía familiar a partir de ahora.

Murillo tampoco perdió la oportunidad de subrayar que el sistema está diseñado para “para proteger a las personas”, algo que el reportaje de la Televisión Cubana ha intentado validar con la presentación, únicamente, de criterios en favor de la medida.