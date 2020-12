Fallece la actriz brasileña Nicette Bruno a consecuencia del coronavirus

La destacada actriz y empresaria brasileña Nicette Bruno falleció el pasado 20 de diciembre a consecuencia del coronavirus, según confirmó a los medios su nieta Vanessa Goulart.

Nicette, de 87 años, había estado internada desde el 29 de noviembre en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de Casa de Saúde São José, en Río de Janeiro. El hospital ya había informado que su estado de salud era crítico y se deterioraba aún más.

En las primeras horas del domingo, la hija de Nicette, Beth Goulart, publicó una foto de las dos en Instagram acompañada de un mensaje en el que parecía mostrar esperanzas sobre la recuperación de su madre:

"Mi madre, mi vida, mi amor. Oración por Nicette y por todos los pacientes con Covid-19, fortaleciendo a los familiares y equipos de salud que están trabajando sin descanso. Agradecimiento a todos”, escribió Beth, quien también es actriz.

En la misma red social, la popular actriz Regina Duarte expresó:

“¡Qué día tan triste, Nicete! Pensé que te ibas a recuperar y te perdí. Brasil perdió, perdimos todos. Dios te quería con él. Para consolarme está la espiritualidad de Nicette, el recuerdo de los momentos que pasamos juntas, en la escena, en los camerinos y también en la intimidad, la vida privada, con Paulo, con toda la querida familia, en el AMOR", escribió.

Mis sentimientos para todos, hijos, nietos, amigos. La forma de ser de Nicette siempre me ha impresionado y contagiado de la pasión que tenía por su misión, no solo como actriz, sino como mujer, madre, abuela, ser social. Siempre estaba abierta a la alegría y aceptación de lo que iba y venía, era un ser humano ilustrado, superior, ejemplar. Ella me hizo crecer para evolucionar, con su generosidad contagiosa y su amor por la vida. Descansa en paz, amiga”, concluyó.

Nicette Bruno llegó hasta las pantallas cubanas a través de su interpretación de Nina Mestieri, en la telenovela La próxima Víctima, donde compartió elenco con José Wilker, Susana Vieira, Tony Ramos y Lima Duarte.