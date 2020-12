Una anciana y su hijo expresan su apoyo al Movimiento San Isidro con una bandera cosida a mano y un poema

Una anciana en Miami y su hijo han concretado su apoyo al Movimiento San Isidro (MSI) con un par de gestos muy singulares: una bandera cubana cosida a mano y un poema dedicado a Luis Manuel Otero Alcántara y al resto de los integrantes del MSI.

El cubano Alexis Abrahantes Carralero, residente en la ciudad de Homestead, en el condado de Miami-Dade, ha compartido en Facebook imágenes en las que se ve a su madre cosiendo una bandera cubana junto a una mesita en la que se ven sendas fotos de José Martí y Antonio Maceo.

“Mi madre está cosiendo una bandera cubana. / Mi madre ya es una anciana y la vista a veces le falla. / Con cada puntada acaricia el hilo con que trabaja, a cada puntada le clava una lágrima caliente de un país sin esperanza”, comienza el texto.

“¿Por qué coses esa bandera le pregunté una mañana? La vista me alzó aquella anciana ocupada y sin pensarlo respondió aquella pregunta osada. / Yo tengo un hijo mulato en el corazón de la Habana / es hijo mío y de todas las madres cubanas, yo le coso esta bandera para que la lleve en el alma”, continúa el poema, que concluye ratificando la decisión de la anciana de coser “una bandera cubana desde el destierro lejano para su hijo mulato en el corazón de la Habana”.

El emotivo gesto de apoyo cuenta con más de 600 likes y ha generado gran cantidad de comentarios positivos que celebran la iniciativa.

"¡Qué profundidad de pensamientos, qué sentimientos tan fuertes en esos versos. Digno de un verdadero patriota!"; "pronto flotará esa Bandera en una Cuba libre!!"; "me conmueven sus palabras, me tocan el alma, Cuba, nuestra Cuba, la queremos libres sus hijos que aunque lejos sufren y no la olvidan", han sido algunos de los comentarios hechos por los internautas a propósito de la publicación.

"Creo que se están despertando no solo el cambio sino también sentimientos que estaban sin esperanzas!!", concluyó otro.

En medio de la abrumadora cifra de comentarios positivos, un internauta compartió varias fotos de niños y familias pobres en Cuba antes de 1959, alusión a la que no dudó en contestar el autor del poema, Alexis Abrahantes.

"Vitico Itaco la pobreza siempre ha existido pero nunca al nivel tan general y desesperanzado que existe hoy en Cuba. No queremos mas años fracasados en un sistema que no ha resuelto en 62 años esta cuestión en particular ya que usted ha escogido este tema. Cuba merece prosperidad y el comunismo no la ha brindado. Hoy tenemos un país en ruinas gracias a ese sistema y sus consecuencias", escribió.

"Basta ya de engaños, se busca un futuro mejor para usted, para mí, para todos los Cubanos, se busca una Cuba libre ya es hora de ver la realidad y usted bien sabe cuál es. No sea portavoz de la opresión únase a su pueblo que está sufriendo y que ya no aguanta más", concluyó el autor del texto.

El apoyo al MSI expresado de forma tan sentida por el exiliado Alexis Abrahantes y por su madre, se suma a otras muestras que en las últimas semanas han protagonizado cubanos residentes en varias ciudades europeas, de América Latina y también de Estados Unidos.

Luis Manuel Otero Alcántara suele usar la bandera cubana como parte de su trabajo artístico de denuncia contra el régimen, que lo ha detenido en varias oportunidades por hacer performances con ese símbolo nacional.

En junio de 2020, Otero Alcántara presentó un performance que formaba parte de la serie titulada “Se USA”, en el cual el objetivo era sostener una bandera cubana durante 24 horas seguidas.

En entrevista para CiberCuba, explicó entonces que ese tipo de expresión desmitifica un símbolo del que el régimen se ha apropiado y lo convierte en un símbolo de libertad. “A mí con esta obra una de las cosas que me interesa es cuestionar el concepto de patria, identidad, nacionalismo, que siempre son herramientas que usa el poder”, expresó.

Previamente, en agosto de 2019, el artista independiente fue detenido mientras recorría las calles de La Habana durante los carnavales, solo por llevar encima una bandera cubana. La denuncia del secuestro se hizo con el hastag #Labanderaesdetodos, que sirvió al Movimiento San Isidro para lanzar una convocatoria en internet para que los cubanos, tanto dentro como fuera del país, utilizaran la bandera sin limitaciones.